Liječnici u stresu: 'Izjadamo se jedni drugima i idemo dalje...'

<p>Jako je teško nositi se s tim da vam umire više pacijenata nego što ih uspijete izliječiti. Bolno je nositi se s tolikim brojem smrtnih slučajeva, koliko god da smo mi liječnici sa smrću ‘u kontaktu’, i pomireni, ovo je nešto drugo. Naravno da to ostavlja traga i na nama, kaže nam liječnik koji svakodnevno radi s najteže oboljelim COVID bolesnicima.</p><p>Zbog toga svega su liječnici u pandemiji korona virusa pod velikim psihičkim opterećenjem i stresom. U Hrvatskoj liječničkoj komori nemaju podatak koliko je liječnika ili medicinskih sestara dosad potražilo psihološku ili psihijatrijsku pomoć. Ali je traže, to je sigurno. Sami pritisak ne mogu nositi pa pomoć, doznajemo, traže preventivno, ali i onda kad im je već potrebno liječenje.</p><p>- Da, važno je prevenirati, a nekad je potrebno i liječenje. Ljudi su psihički i fizički iscrpljeni, rade u posebnim uvjetima. Stres i težina rada dovode do iscrpljenja adaptacijskih mehanizama pa nastaju elementi PTSP-a, anksioznosti, depresije - kaže prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić, predstojnica Klinike za psihijatriju u KB-u Dubrava. </p><p>Klinika je još u ožujku otvorila ambulantu za psihološku pomoć djelatnicima bolnice, na raspolaganju im je stalno i dežurni psihijatar. Odaziv nije mali, kaže psihijatrica. Nekim su djelatnicima preporučeni i bolovanje te odmor. Prije nekoliko dana je Hrvatsko psihijatrijsko društvo Ministarstvu zdravstva, doznajemo, uputilo prijedlog organizacije psihijatrijske službe za zdravstveno osoblje u COVID jedinicama, odnosno centrima. </p><p>Predsjednik Komore medicinskih sestara Mario Gazić nam kaže da će preko Psihijatrijske klinike Vrapče biti pokrenut i program psihološke pomoći za sestre, dakle izvan ustanova u kojima rade. Renata Čulinović-Čaić, liječnica u čakovečkoj bolnici i predsjednica Hrvatskog sindikata liječnika, kaže kako si liječnici u najvećoj mjeri pomažu međusobno.</p><p>- Izjadamo se jedni drugima i idemo dalje. Nikad nije bilo ovako - ističe liječnica.</p>