Liječnici u Vinogradskoj izveli prvi put ovaj zahvat: Pacijentici smo zaledili tumor u dojci

Liječnici Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice prvi put su izveli zahvat kojem su pacijentici zaledili karcinom dojke te na taj način nije bila podvrgnuta operaciji i mogla je istog dana otići kući u Trogir.

Zahvat su izveli dr. Luka Novosel, voditelj Odjela za intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice, dr. Karolina Bolanča Čulo specijalistica radiologije na Klinici za tumore te dr. Sanja Baršić Ostojić, voditeljica Odjela za dijagnostiku dojke u KBC-u Sestre milosrdnice, a sam je zahvat izveden na Klinici za tumore.

Dr. Novosel: Riječ je o bezbolnom zahvatu, radi se kod tumora do 2 cm

- Radi se o postupku minimalno invazivne terapije zaleđivanjem - krioablacijom, koji se do sad kod nas koristio za karcinom bubrega, pluća i kosti, a sad prvi put i za maligni tumor, karcinom dojke. Postupak je rađen pod kontrolom ultrazvuka ubodom igle kroz kožu, a namijenjen je pacijenticama koje nisu idealni kandidati za klasičnu resekciju dojke zbog dobi i komorbiditeta ili rizika anestezije. Prednost za pacijente je što se radi ambulantno, traje sat vremena i pacijentice odmah idu kući. Riječ je o bezbolnom zahvatu, koji se može izvesti kod tumora veličine do 2 centimetara ili za manje metastaze, te može biti jednako učinkovit kao kirurška resekcija - otkrio je za 24sata dr. Luka Novosel.

Iza dr. Novosela je dugogodišnje iskustvo u krioablacijama tumora bubrega i metastaza na jetri i plućima te je pod njegovom inicijativom i vodstvom napravljen prvi takav zahvat u Klinici za tumore.

Razgovarali smo i s dr. Karolina Bolanča Čulo, koja nam je rekla da je pacijentica kod njih stigla iz KBC-a Split.

- Pacijentica je rođena 1959., rekla nam je da je preživjela već puno operacija i da više nikad u životu ne želi otići ni na jednu. Bila je presretna što sad nije morala te što smo joj zaledili tumor. Danas smo izveli zahvat nakon kojega se odmah uputila kući u Trogir. Još nam je rekla da ju ništa nije boljelo - otkrila nam je dr. Bolanča Čulo.

Dr. Bolanča Čulo: Pacijentica je odmah nakon toga otputovala u Trogir

Opisala nam je kako se zahvat izvodi na način da se iglom uđe u dojku te zaledi sam tumor.

- On se termički uništi, zalede se stanice tumora i na taj se način unište, a sve uz pratnju ultrazvuka i magnetske rezonance. Idealno je za tumore do 2 centimetra. U inozemstvu su takvi zahvati standard za sve starije pacijentice koje nisu kandidati za operaciju. Pacijente tijekom zahvata ništa ne boli, a sve se radi pod lokalnom anestezijom te ih se ne uspavljuje. Led djeluje analgetski te smanji oteklinu i bol, a sam zahvat je trajao sat vremena. U našoj je Klinici za tumore to prvi put napravljeno s tumorom dojke. U inozemstvu su takvi zahvati česti kod žena u lošijem općem stanju ili koje imaju bolest koja je pod kontrolom, no s druge strane joj je tumor dojke nastavio rasti. Bitno je pritom da je tumor udaljen od kože da je ne bi zaledjeli - istaknula nam je dr. Bolanča Čulo.

Dodaje kako će odsad takve zahvate standardno izvoditi kao što to rade u Madridu, gdje se oni često izvode s pozitivnim ishodima.

- Rezultati su pokazali da takav zahvat ima učinak kao i kirurško liječenje. Kolega Novosel, kolegica Baršić Ostojić i ja smo zajedno proučavali taj zahvat te se odlučili izvesti ga jer je minimalno invazivan, pacijentice nakon njega odmah puštamo kući bez hospitalizacije - opisala nam je dr. Bolanča Čulo.