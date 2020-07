Liječnici zgroženi: Capak je potpisao Covid nalaz Hrebaku, jer je morao glasati u Saboru?

Nažalost, jedini zaključak koji se može donijeti u ovom slučaju je da pravila nisu ista za sve i da se iznimno mogu mijenjati ovisno o položaju i moći, upozoravaju iz HUBOL-a

<p>Hrvatska udruga bolničkih liječnika je u četvrtak navečer na svojoj Facebook stranici prozvala saborskog zastupnika i gradonačelnika Bjelovara, <strong>Daria Hrebaka,</strong> pod naslovom "Vrijede li ista pravila za sve? Odnosno, "Quod licet Iovi, non licet bovi", a povodom činjenice da je objavio mišljenje <strong>Krunoslava Capaka </strong>o mjeri samoizolacije.</p><p>U poduljem tekstu navode da je Hrebak u četvrtak javno iznio svoj epidemiološki nalaz koji se odnosi na određivanje mjera nakon rizičnog kontakta s osobom pozitivnom na SARS-CoV-2 virus. Navode kako je to ozbiljan slučaj zbog nekoliko "iznimnih" činjenica.</p><p>Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</p><p><em>Najprije, nalaz iznimno potpisuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), epidemiolog koji nije zadužen za obradu slučaja u kojem je ostvaren rizični kontakt. Za obradu ovog slučaja je zadužena i provela ju je epidemiologinja područnog zavoda za javno zdravstvo. Ona je gosp. D.H. prema vlastitoj javnoj izjavi odredila mjeru obavezne samoizolacije.</em></p><p><em>Sljedeća iznimna činjenica stavlja u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite za sve građane RH, što je zajamčeno člankom 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.</em></p><p><em>Naime, ravnatelj HZJZ-a, u suprotnosti s uputama koje je odredio HZJZ, gosp. D.H. nije odredio mjeru obavezne samoizolacije nakon kontakta s osobom pozitivnom na SARS-CoV-2, nego ga upućuje na testiranje i nakon toga odluku o samoizolaciji prepušta samom gosp. D.H. Možda je na takav nalaz utjecala činjenica da je gosp. D.H. zastupnik iznimno potreban u Hrvatskom saboru ovih dana radi sudjelovanja u glasovanju o pružanju podrške novoj Vladi RH?</em></p><p><em>Nažalost, jedini zaključak koji se može donijeti u ovom slučaju je da pravila nisu ista za sve i da se iznimno mogu mijenjati ovisno o položaju i moći.</em></p><p><em>HUBOL se od svog osnivanja bori da odluke u zdravstvu budu neovisne, jasne i temeljene na pridržavanju smjernica. To je jedina politika koju zdravstveni sustav treba.</em></p><p><em>U suprotnom, iznimke od ovih osnovnih pravila dovode do neuređenosti sustava i nepovjerenja onih koji u sustavu rade i onih o kojima sustav skrbi, objavili su iz HUBOL-a.</em></p><p>Pokušali smo dobiti komentar od gospodina Hrebaka, ali se nije javljao na telefon.</p>