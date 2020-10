Liječnik poručio Berošu: 'I ja bih se družio sa starleticama i imao martini u ruci, ali nemam kad'

Bojim se da se zdravstveni sustav već počeo urušavati neodgovornim postupanjem u Vladi. Mislim da smo na pragu toga da odemo u Honduras, rekao je Leonardo Bressan

<p>Ministarstvo zdravstva prozvalo je obiteljske liječnike nakon što se dio pacijenata požalio na njihovu nedostupnost, a riječki liječnik primarne zdravstvene zaštite<strong> Leonardo Bressan</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569805/Rijecki-epidemiolozi-sute-rade-trude-se-ali-ne-placu-okolo-po-medijima.html" target="_blank">N1</a> je rekao kako je reakcija ministra neprimjerena.</p><p>- Reakcija ministra zdravstva je neprimjerena i nezabilježena u medijskom prostoru u zadnjih nekoliko godina što pokazuje njegovu nervozu i sve težu kontrolu nove situacije. Dostupni smo koliko možemo biti jer imamo sve više zadataka i obaveza prema drugim sustavima, i normalno je da će biti sve manja ili teža naša dostupnost, pogotovo sad u vrijeme novog vala pandemije uz početak sezone cijepljenja protiv gripe - rekao je Bressan.</p><p>Iz ministarstva su rekli kako liječnici moraju izvršavati obaveze te kontaktirati svoje pacijente, obavijestiti njihove kontakte i uputiti ih u daljnje postupanje:</p><h2>Očito obiteljski liječnici jedini mogu sve</h2><p>- Očito obiteljski liječnici jedini u sustavu mogu sve, ali imamo prepreku koja je nesavladiva, a to su vremenski normativi. Problem je kada? Što se tiče lošeg rada, moram svakoga demantirati, pripremamo i službene podatke. Izvukao sam za moju ordinaciju podatke od izbijanja epidemije, od ožujka do danas ordinaciju je kontaktiralo preko 15.000 pacijenata, javili smo na 3.554 telefonskih poziva sestra i ja, evidentirali smo i odgovorili na 2.868 mailova. Od svih tih primljenih pacijenata na pregled, dakle od 15.000, uputio sam na daljnju obradu samo 944 pacijenta što je samo 6 posto. Ti podaci u prosjeku vrijede za bilo kojeg obiteljskog liječnika u Hrvatskoj. Ne znam što bi se desilo s bolnicama da im umjesto 6 prepustimo 10 posto - rekao je Bressan te otkrio da pacijenti često zovu van radnog vremena:</p><p>- Naravno da ministarstvo neće objaviti podatke o pritužbama na njih. Pacijenti kad zovu, zovu često van radnog vremena. Meni poruke počinju stizati na mobitel oko 5 i pol ujutro. To pokazuje koliko su ljudi nestrpljivi. Svaki osiguranik je zaprimljen u vremenima koje mu pripada.</p><p>Rekao je i kako redovno upisuju u Centralni registar te kako brinu za sve stanovnike ove države, a ne samo za pozitivne na korona virus i njihove kontakte. Izjavu čelnika Stožera <strong>Davora Božinovića</strong> nazvao je opasnom:</p><p>- To je opasna manipulacija podacima, da su nakon njihovog pritiska liječnici počeli više upisivati u Centralni registar. Činjenica je da su se građani sami počeli češće javljati da su postali pozitivni, i to prije nego dobijemo nalaz službeno, i kontakti njihovi su se počeli javljati, normalno da ćemo upisati svaku osobu.</p><h2>Poručio Berošu: I ja bih se družio sa starleticama</h2><p>Epidemiolozi često nisu dostupni, kao i sustav HZZO-a. Bressan je još na proljeće rekao da bi maske trebalo nositi u svim zatvorenim prostorima te navodi da je HZJZ trebao naručiti dvostruko više cjepiva protiv gripe zbog pandemija korona virusa. </p><p>- Zato neće biti dovoljno cjepiva za sve. Već nekoliko tjedana tražimo preporuke HZJZ-a za pacijente koji su preboljeli korona virus, možemo li ih i kada procijepiti protiv gripe. Još nemamo odgovor jer ni oni ne znaju - rekao je Bressan, a potom se obratio ministru <strong>Viliju Berošu</strong>:</p><p>- Možemo preuzeti što god netko zamisli, ali svaki daljnji korak u opterećenju vodi sve manjoj dostupnosti. Bolnice su se zatvorile, mi čuvamo ljestve bolničkom sustavu, zadržavamo 93% pacijenata na našoj razini da se masa ljudi ne slije u bolnice, ali to očito nije dovoljno. I ja bih se družio sa starleticama s čašom martinija u ruci, ali nemam kad, moram brinuti o pacijentima. Bojim se da se zdravstveni sustav već počeo urušavati neodgovornim postupanjem u Vladi. Mislim da smo na pragu toga da odemo u Honduras - zaključio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a569805/Rijecki-epidemiolozi-sute-rade-trude-se-ali-ne-placu-okolo-po-medijima.html" target="_blank">N1</a>.</p>