Prva naredba Vilija Vanilija

General Vili Vanili objavio je svoju prvu naredbu - o osnivanju pozivnih centara u različitim Zavodima za javno zdravstvo i detaljno opisao tko u njima može raditi i što

<p>Dan nakon što je proglasio <a href="https://www.24sata.hr/news/general-vili-vanili-poziva-sve-na-opcu-mobilizaciju-a-kapetan-miki-salje-ih-da-idu-u-mirovinu-724595?o=f&utm_expid=.gWm-IUzGQ-CZeVeyQfMYYw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F%3Fo%3Df" target="_blank">opću mobilizaciju koja to nije, pa se kasnije izvlačio</a>, general <strong>Vili Vanili </strong>objavio je svoju prvu naredbu. Podsjećamo, zdravstveni djelatnici i građani jučer nisu bili pretjerano oduševljeni njegovom objavom da je naredio mobilizaciju.</p><p>Dobio je više od 200 poruka, među kojima se isticala jedna koju je većina kopirala, a glasi:</p><p>“Dragi ministre, što je s tisućama mladih obrazovanih ljudi u medicinskim djelatnostima koji su prisiljeni biti nezaposleni u evidenciji HZZ-a, kojima ne dajete priliku da odrade pripravništvo i ostvare licencu?!”.</p><p>Možda će sad moći raditi i to u pozivnim centrima, koji su središnja tema prve naredbe. </p><p>A ona glasi</p><p>- Osnivanje pozivnih centara za osobe u samoizolaciji radi unaprjeđenja praćenja osoba koje su bile u kontaktu s oboljelima od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, tijekom epidemije COVID-19. </p><p>I traži ih se - HITNO, piše u naredbi. </p><h2>Telefonske linije za praćenje kontakata</h2><p>Pa se tako traže minimalno dvije telefonske linije, dostupne sedam dana u tjednu, barem do 8 do 20 sati u svim Zavodima za javno zdravstvo jedinica područne samouprave, odnosno Grada Zagreba. </p><p>- Minimalno tri telefonske linije, dostupne 7 dana u tjednu, minimalno od 8:00 do 20:00 sati obvezni su osigurati Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije - stoji u priopćenju. </p><p>Na tim linijama trebaju raditi ljudi koji nisu specijalisti/specijalizanti epidemiologije ili mikrobiologije, nego oni različitih profila i razina kvalifikacija koje su stekli u srednjoj školi ili na studijima.</p><p>Na telefonima mogu raditi i djelatnici iz različitih službi i odjela zavoda, a svima će biti pružena i edukacija te mentorstvo. </p><p>A evo i što će oni raditi: </p><p>Higijensko-epidemiološka služba/Odjel za epidemiologiju zavoda svakodnevno pozivnom centru dostavlja popis osoba čiji je nalaz pozitivan na SARS-CoV-2, zajedno s potrebnim kontakt-podacima tih osoba, odnosno brojevima telefona. </p><p>Djelatnici u pozivnom centru zvat će pozitivne, obavijestiti ih o nalazi, objasniti potrebu izolacije i prikupiti informacije o kontaktima. Zatim će nazvati kontakte i objasniti im potrebu o samoizolaciji i njihove podatke zapisati u baze podataka. </p><p>- S obzirom na privremene preporuke o tome da pozitivne osobe same mogu obavještavati svoje kontakte, očekuje se da će pojedine osobe tražiti dodatnu konzultaciju (kontakti i osobe pozitivne na SARS-CoV-2). Iz navedenog razloga neophodno je da na mrežnoj stranici Vašeg Zavoda javno objavite barem jedan od telefonskih brojeva radi informiranja građana koji su u izolaciji/samoizolaciji - stoji u priopćenju. </p><p>A ministar moli i da se na mrežnim stranicama zavoda objavi i obavijest o pozivnom centru. </p>