Liječnik za 24sata otkrio sve o karcinomu kakvog ima Biden: 'Takvu terapiju imamo i mi'

Iako službeni plan liječenja bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena za kojeg je otkriveno za ima uznapredovali rak prostate koji se proširio i na kosti, tek treba biti objavljen, moguće opcije za bivšeg predsjednika uključuju hormonsku terapiju ili terapiju deprivacije androgena (ADT), koja može smanjiti razinu muških hormona koji mogu potaknuti rast raka prostate, pišu američki mediji.

24sata razgovarala su s prof. dr. Borislavom Belevom, pročelnikom Zavoda za internističku onkologiju KBC-a Zagreb koji nam je otkrio sve o liječenju karcinoma prostate te istaknuo kako su sve terapije koje su na raspolaganju i Bidenu, a riječ je o hormonskim terapijama, da su dostupne i pacijentima u Hrvatskoj i nalaze se na listi HZZO-a.

- Karcinom prostate nije neuobičajen u toj životnoj dobi (op.a. Bidenovoj), on se tek pojavljuje kod muškaraca u dobi od 55 godina starosti na više. To je bolest starijih muškaraca, te ima sklonost da u trenu kad se širi, širi se u koštani sustav, tj. u skelet. To je jako tipično, postoji široka lepeza biološkog ponašanja karcinoma prostate, neki su uvijek lokalizirani pa ljudi ni ne znaju da ga imaju. Na obdukcijama radi nekog drugog razloga se u čak 80 posto slučajeva muškaraca s 80 plus godina otkrije da imaju karcinom prostate, mnogi nisu klinički bitni, nisu agresivni i ne prošire se. Tako da se tu kaže da je osoba umrla sa, a ne od karcinoma prostate - kazao je za 24sata prof. dr. Belev.

Međutim kod nekih pacijenata je stvar puno ozbiljnija pa se karcinom može širiti.

- Kad je bolest metastatska onda se ona prvo liječi hormonskom terapijom odnosno terapijom deprivacije androgena (ADT). Radi se o tome da su stanice karcinoma prostate ovisne u preživljavanju o muškim spolnim hormonima androgenima, glavni je testosteron. Kod muškaraca se događa da im s godinama polako pada nivo testosterona, pa tako u dobi sa 60, 70 i 80 taj hormon može poticati i rast karcinoma prostate. Hormonskom terapijom radimo sve da spustimo nivo hormona testosterona na nulu - ističe prof. dr. Belev.

Što je hormonska terapija i kako djeluje?

Inače se, kaže, testosteron može sniziti na dva načina - jedna je farmakološka ADT terapija tijekom koje se oboljeloj osobi daju injekcije i to jedna svaka tri ili svakih šest mjeseci, a koja blokira stimulaciju stvaranja testosterona koja se događa između mozga i testisa.

- Davanjem tog antagonista, prekinete stvaranje testosterona. Inače, osim u testisima testosteron se u znatno manjoj količini stvara i u nadbubrežnoj žlijezdi. To je tzv. kastracijska razina, kad se to napravi, znatno se uspori rast karcinomskih stanica, bolest se usporava, zaustavi, čak se i postojeće metastaze mogu povući, a određeni broj mjeseci koje pacijenti provedu na toj terapiji, bude im puno bolje. To se zove hormonska terapija ili terapija deprivacije androgena (ADT) koja prekida proizvodnja hormona, a uz to hormonske terapije mogu uključivati i dodatne tablete - navodi.

Uz tu terapiju injekcijama, posljednjih godina se, naglašava, za liječenje karcinoma prostate daje još nekoliko vrsta lijekova koje blokiraju i ostalu hormonsku aktivnost, pa još dodatno smanjuju učinak testosterona i tako uzrokuju potpunu blokada tog hormona.

Sve ove terapije pacijenti u Hrvatskoj imaju na raspolaganju i oni su na listi HZZO-a.

- Možemo ih liječiti jednako kao i vani što se tiče hormonske terapije jer imamo gotovo sve lijekove koje je odobrila Europska agencija za lijekove, među kojima su i dodatne tablete koje deaktiviraju aktivnost tumorskih stanicu - kaže nam prof. dr. Belev.

Dodaje kako su se nekad umjesto kastracijske terapije injekcijama, oboljelim muškarcima izvodila kirurška kastracija, odnosno odstranili su im se testisi, a takav način kastracije danas je, kaže prof. Belev izuzetno rijedak te se izvodi samo kod teško pokretnih pacijenata koji imaju brojne komorbiditete i ne mogu stalno dolaziti na injekcije.