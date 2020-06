Lijevo-zelena koalicija prikupila 15.000 potpisa za donošenje zakona o brzoj obnovi Zagreba

Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević najavio je da će potpise skupljati sve do konstituirajuće sjednice Sabora, kada će peticiju uputiti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću

<p>Lijevo-zelena koalicija izvijestila je u četvrtak kako su do sada prikupili 15.000 potpisa građana na peticiji kojom žele osigurati brzo donošenje zakona o obnovi Zagreba nakon potresa.</p><p>Iz koalicije su također pozvali sve stranke koje izlaze na izbore da se očituju o tome jesu li za izvanredno zasjedanje Sabora tijekom ljeta.</p><p>Navode kako prikupljanje potpisa ide jako dobro te očekuju do kraja tjedna da će premašiti broj od 15.000 potpisa.</p><p>Čelnik platforme Možemo<strong> Tomislav Tomašević</strong> najavio je da će potpise skupljati sve do konstituirajuće sjednice Sabora, kada će peticiju uputiti predsjedniku Republike <strong>Zoranu Milanoviću</strong>.</p><p>- Njemu se obraćamo, od njega tražimo da iskoristi svoju ustavnu ovlast i sazove izvanrednu sjednicu Sabora - poručio je Tomašević.</p><p>Tomašević se osvrnuo i na završenu javnu raspravu o prijedlogu zakona o obnovi Zagreba, naglasivši da je došao veliki broj primjedbi što pokazuje da je potrebna kvalitetna rasprava.</p><p>- Mi ne želimo pošto-poto zakon donijeti u nekoliko dana, jer to nije način da se donese kvalitetan zakon, a s obzirom na broj pristiglih komentara nismo sigurni da se aktualni prijedlog zakona može popraviti amandmanima - kaže Tomašević.</p><p>Navode kako su u svojim komentarima na prijedlog zakona zatražili jasan financijski okviri između države, grada i privatnih suvlasnika. Njihov je prijedlog da troškove snosi 50 posto država, 35 posto grad i 15 posto privatni suvlasnici.</p><p><strong>Urša Raukar Gamulin</strong> rekla je da su im mnogi političari izrazili podršku i obećali da će to prihvatiti i provesti u Saboru, no u koaliciji im ne vjeruju zbog dosadašnje "indolencije i nesolidarnosti".</p><p><strong>Sandra Benčić </strong>pozvala je gradske vlasti da prestanu s nezakonitom obnovom škola i vrtića, kojom se ne učvršćuje statika.</p><p>- Svi vrtići, škole, bolnice, zgrade javne uporabe moraju se dići na najvišu protupotresnu razinu, želimo da se ova obnova iskoristi kako bi se Zagreb učinio sigurnim gradom - poručila je Benčić.</p>