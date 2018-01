Linić o fiskalizaciji: To je jedan od najuspješnijih projekata...

Prošlo je pet godina otkako je bivši SDP-ov ministar financija Slavko Linić uveo fiskalizaciju. Otad je izdano 11 milijardi i 500 milijuna računa, a da sustav nijednom nije pao. Prosječno se u danu izdaje 6,4 milijuna računa.

Zahvaljujući fiskalizaciji znamo da se najviše troši petkom, po ljeti - u srpnju i kolovozu, i dan prije Badnjaka. Znamo i da smo u 2017. trošili više nego u 2016. - samo u prosincu gotovo 13,8 milijardi kuna, javlja RTL.

- Mala ispravka, ne bih rekao da sam ja otac fiskalizacije, nego zaposleni u Ministarstvu financija jer su oni osmislili projekt, ali i ljudi koji se bave elektronikom, jer su nas oni usmjerili da iskoristimo znanja koja imamo u tehnologiji.

- Nema dvojbe da je to jedan od najuspješnijih projekata koje je Porezna uprava u Hrvatskoj osmislila i pokrenula. Mnogi su shvatili da je to zaštita od nelojalne konkurencije, da je to i zaštita poslodavaca da ih djelatnici ne potkradaju, ali i nešto što je Hrvatska ponudila drugim poreznim upravama.

- To je jedna od reformi koja je uspjela samo zato što su građani stali na stranu toga da svatko mora izdati račun za izvršenu potrošnju. Otpori su bili stravični.

- Ja sam imao ugodne susrete, i dan danas ih imam, posebno na tržnicama. Što se tiče kafića, uvijek se zna da dobijem račun za svaku konzumaciju. I ja uvijek moram poziti da uzmem račun - rekao je Linić gostujući u RTL-u.