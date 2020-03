'Lisice su nam u dva mjeseca ukrale čak 70 koka, bojimo se'

Medvjedi i lisice, u Zabiokovlju su domaće životinje, a u zagvoškom zaseoku Čaglji, lisice stanovnicima pričinjavaju štetu svakodnevno. Ne mogu ih se, kako poručuju, nikako riješiti jer nitko od odgovornih na čija su vrata kucali već mjesecima, ne poduzima ništa.

- Eno jučer je bila ispod onog klijena. Gledam ja u nju, a ona u mene i ni makac. Vražja beštija prati svaki moj korak i čim ja odem u kuću ona se primiče kokošinjcu. Samo što sam moje kokice jučer pustila vani u dvorište i pazila na njih ona mi je jednu odnijela ispred očiju. Ne boje se ove lisice više ljudi - govori nam Tonka Čagalj dok u zatvorenom prostoru čuva ono malo kokošiju što joj je ostalo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ni jaja neće više od straha kokoši da nose. Svega stotinjak metara dalje od njenog kokošinjca njenoj susjedi Ivi Čagalj lisice su odnijeli u zadnja dva mjeseca više od dvadesetak kokošiju.

- Ma tu ispred kokošinjca mi je prije neki dan zgrabila dvije kokoši. Ja je štapom hoću potjerati, a ona mirno stoji i ne pušta kokoši iz čeljusti. Tu gore poviše kuće sam našla perja. I tako svaki dan ima ih više. Mi u selu ih viđamo u čoporima. Dolaze tri mlade i jedna stara lisica. Pa onda opet dvije velike lisice. Više im ni broja ne znamo. Udomaćile se, ali ovo je svega tristotinjak metara udaljeno od samog općinskog središta Općine Zagvozd. I nitko ništa neće poduzeti - jada nam se Iva.

Njen susjed Ivan Djaković nam govori kako je samo u tom zaseoku u zadnjih par mjeseci od lisica stradalo preko sedamdeset kokošiju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Točno napišite s jučerašnje dvije sedamdeset i tri kokoši. Velika je to šteta za nas, ali na stranu šteta u odnosu na činjenicu koliko ih je i kako se ponašaju. Zvao sam u Općinu Zagvozd, nažalost ništa nisu poduzeli, zvao sam i predsjednika LU Zec Ivu Miloša iz Zagvozda, on mi se doslovno smije. Za njih to nije ništa. Oni su nažalost zaokupljeni krupnom divljači. Da je u pitanju divlja svinja vjerujte da bi odmah dotrčali ne bi ih se trebalo dav puta pozivati - odrješito će Ivan Djaković kojega je posebno strah za djecu.

Zaseok Čaglji je, o čemu je 24sata već pisao zaseok sa najviše djece u zagvoškoj općini. Djeca idu pješice u školu, igraju se ispred kuća dok lisice pomno paze na svaki njihov korak.

- Prije neki dan tu dole ispred naše kuće igrala su se djeca, na zidiću je stajala lisica, moja supruga ju je pokušala potjerati, ali ona se nije ni pomaknula s mjesta odakle ih je na "pristojnoj udaljenosti" promatrala. Strah nas je da su ove lisice možda zaražene bjesnoćom, strah nas je za djecu - govori nam Ivan. Trebali su lovci, poručuje Ivan organizirati hajku i odstrijeliti lisice kojih je svaki dan sve više.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Dolaze u različito doba dana, ne čekaju sumrak. Viđamo ih u deset sati ujutro, u podne, poslijepodne. Ovo je užas i nitko ništa da poduzme. Bjesnoće i bolesti nema, ali je slaba aktivnost u tamanjenju štetočina u cijeloj Udruzi. Imali smo prošlih godina hajke toga je sad vrlo malo. Te lisice su se udomaćile prekobrojan je status njihovih legla. Zna se točno koliko bi se godišnje trebalo potamaniti štetočina među kojima su i lisice, ali se toga malo radi. U sezoni smo vrlo malo odstrijelili životinja. Lisica i jazavaca je prekomjeran broj u našoj LU Zec - rekao nam je počasni predsjednik LU Zec iz Zagvozda, iskusni lovac Ivica Buljubašić koji dugi niz godina prati kronologiju u cijelom lovištu.

Godišnje bi se trebalo odstrijeliti najmanje dvadesetak lisica, ali kako su hajke u zadnje vrijeme slabo organizirane odstrjel je sveden na minimum. Od prvi veljače je lovostaj i ne puštaju se dugonogi goniči u lovište, a oni su vrsni u terenu za pronalazak i ganjanje lisica. Sada se hajke više ne smiju provoditi zbog lovostaja tako da će lisica biti u proljetnim mjesecima još i više. Povećao se i broj vukova, saznajemo od lovca Buljubašića, a lisice se i on potvrđuje mogu sresti uz auto cestu, i u samom središtu Zagvozda ispred kafića.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vukovi se još uvijek "drže" rubnih sela, ali kako je krenulo uz medvjede koji tamane košnice zagvoških pčelara, lisice koje su stalni gosti u dvorištima obiteljskih kuća, vukove koji zavijaju u gluho doba noći Čagljeva djeca bi bez ikakvog problema uskoro mogli pisati i svoju Ježevu kućicu, jer eto očito nikoga osim novinara nije briga kako riješiti ovaj niti malo bezopasan problem.

Tema: Hrvatska