Lista božićnih želja Hrvata: 'Dragi Djedice, molim poštenu vlast i jedan radar za Plenkija'

Piše Boris Rašeta,
Građani Hrvatske zamolili su Djeda Mraza da članovima vladajuće stranke ispuni sve želje pa da se opoštene. Ali da će mu trebati za to puno veće sanjke...

Dragi naš Djede Mraze, uzdamo se u tebe, mi obični građani Hrvatske, i nadamo se da ćeš nam, kao jedina preostala institucija koja radi svoj posao, odmah rastumačiti jednu ozbiljnu dvojbu. Mi, naime, već dulje sumnjamo da u našoj zemlji imaš dvojnika! Ili barem nekoga tko se tako predstavlja. Ili, u najmanju ruku, nekoga tko radi po istom principu.

FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'
FOTO Sjećate se kuće u Podvinju s lampicama i prvim bijelim poljem? 'Prerezali su mi žice'

Oštećeni je upoznat s pravom podnošenja prijedloga za kazneni progon vezano uz kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, rekli su iz policije.
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...
Todoriću pada arbitraža protiv Hrvatske u Washingtonu: Nabio je dugove, odvjetnici odustali...

Ivica Todorić je ostao i bez nizozemskih tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske. Odvjetnicima nije platio 1,3 mil. eura duga. Slamku spasa vidi u tvrtki Elektronček kojoj je sve prepisao: 'To je učinio protuzakonito'
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

Svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške, rekli su ranije iz benda

