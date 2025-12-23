Građani Hrvatske zamolili su Djeda Mraza da članovima vladajuće stranke ispuni sve želje pa da se opoštene. Ali da će mu trebati za to puno veće sanjke...
PISMO DJEDU MRAZU PLUS+
Lista božićnih želja Hrvata: 'Dragi Djedice, molim poštenu vlast i jedan radar za Plenkija'
Čitanje članka: 3 min
Dragi naš Djede Mraze, uzdamo se u tebe, mi obični građani Hrvatske, i nadamo se da ćeš nam, kao jedina preostala institucija koja radi svoj posao, odmah rastumačiti jednu ozbiljnu dvojbu. Mi, naime, već dulje sumnjamo da u našoj zemlji imaš dvojnika! Ili barem nekoga tko se tako predstavlja. Ili, u najmanju ruku, nekoga tko radi po istom principu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku