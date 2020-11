Lista srama: Šuker napokon podmirio porezni dug, a dužni su još sportaši, političari...

<p>Država je u zadnjih godinu dana uspjela naplatiti više od 397 milijuna kuna starog poreznog duga. To je rekord u ovih osam godina otkad se objavljuje lista poreznih dužnika. </p><p>Tzv. lista srama, koju je Porezna uprava objavila zadnji dan listopada, otkriva da su neke represivne mjere dale ploda. Primjerice, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker napokon je podmirio svoj dug od 5,9 milijuna kuna nakon što su mu lani upisali zabilježbu na luksuzni penthouse u Opatiji i priprijetili ovrhom. I nogometaš Sammir podmirio je svoj dug od 1,5 milijuna kuna nakon upisa zabilježbe na kuću. </p><p>Ali i dalje očito ne funkcionira tzv. proboj pravne osobnosti da se od vlasnika tvrtki koji su ostali dužni milijune kuna dio duga naplati iz njihove imovine. Pa je tako tvrtka koja je najveći porezni dužnik, Damex gradnja Marinka Mikulića, s nevjerojatnih 217,6 milijuna kuna duga za PDV, porez na dohodak, doprinose, porez na dobit, pa čak i za promet nekretninama. Ali Mikulić, koji je prije kraha slovio kao hrvatski kralj papira, još, primjerice, ima luksuznu vilu s koje mu pogled puca na Zagreb. </p><p>Na njoj nije upisana nikakva zabilježba države. Dug vjerojatno nikad neće niti biti naplaćen jer je za tvrtku pokrenuto brisanje. Sljedeće godine će nestati s liste dužnika, a s njom i dug. Pitanje je kako se uopće i dopustilo da dug tako naraste. Prva mjesta na listama osoba drže Mirko Rapaić i Marijan Kunina, koji se godinama spore s državom zbog milijunskog duga. </p><p>Posebno je apsurdna situacija s iznimno dobro plaćenim stranim nogometašima koji imaju plaće kakve prosječni građanin može samo sanjati. Iako godinama zna za problem, država nije učinila ništa da promijeni propise. Lista dužnika vrvi stranim nogometašima koji su neko vrijeme igrali za hrvatske klubove, a onda su otišli u inozemstvo. I ostavili iza sebe dugove. Ili točnije, novac koji su trebali platiti u proračun na svoje masne plaće jednostavno su ostavili sebi. </p><p>Oni su ostali dužni 10-ak milijuna kuna. Među dužnicima su bivši dinamovac Tongo Doumbia, dužan čak 1,3 milijuna kuna, bivši miljenik Torcide Jean Kouassi 900.000 kuna, bivši trener “plavih” Ivajlo Petev 879.000 kuna, Marko Futacs 605.000 kn, a čak i mladi 17-godišnji igrač druge momčadi Dinama Daniel Tueto duguje 573.000 kuna za PDV.</p><p>Dani Olmo iz Zagreba je otišao s dugom od 466.000 kn, Angelo Henriquez “visi” 447.000 kn, Said Husejinović 278.000 kn, Luis Ibanez 277.000 kn, bivši košarkaš Cedevite Nolan Smith 263.000, nekoliko stolnotenisača koji su došli iz Kine igrati ili još igraju u Hrvatskoj po oko 280.000 kuna, da spomenemo samo neke.</p><p>Ivan Zelić, stručnjak za knjigovodstvo sportaša, drži da milijuni cure kroz prste zbog nebrige i manjkavih propisa. On objašnjava da sve funkcionira dok je igrač u Hrvatskoj.</p><p>- I sve to funkcionira dok su sportaši u Hrvatskoj, poštuju se propisi i rokovi. No problem nastaje onog trenutka kad oni odu iz Hrvatske i za sobom ostavljaju nepodmirene obaveze koje tek dospijevaju, a neki rokovi sežu i godinu dana nakon što sportaš ode u inozemstvo. Igrač, primjerice, raskine ugovor u lipnju ili srpnju, ode preko granice i država nema načina naplatiti porezni dug koji se obračunava i dospijeva na naplatu i godinu dana kasnije. Trebalo bi mijenjati Zakon o porezu na dohodak, kao i propise, prema kojima bi klubovi i savezi mogli igračima izdati ispisnice, odnosno papire za prelazak u drugi klub, tek nakon što podmire sve svoje obaveze. Nažalost, to se ne događa, a igrači koji odu van uglavnom su nedostupni i dug nikad ne bude naplaćen - jasan je Zelić.</p><p>A nevjerojatno je da to dosad nije uređeno jer problem je poznat godinama.</p><p>I lista domaćih bivših sportskih zvijezda koji duguju je podugačka: od Zvonimira Bobana s dugom većim od 200.000 kuna, Igora Štimca s više od pola milijuna, Božidara Jovića s milijun kuna duga, pa do nedavno preminule Dinamove legende Slavena Zambate. </p><p>Ali nisu jedino poznati ostali dužni. Uz odvjetnike koji se spore s državom, poput Vladimira Gredelja, dizajener Ivica Skoko ima više od 423.000 kuna duga. Još davno, dok je dug bio manji, rekao je da će se nagoditi i plaćati na rate, ali ili to nije učinio ili je nagomilao novi dug. Neobičan je i slučaj bivšeg prvaka u borilačkom sportu Luke Kalmete. On je prije par godina uhićen zbog prijetnji i iznude za dug manji od 6000 kuna, a sada državi duguje više od 324.000 kuna. </p><p>Prvi put se na listi dužnika našao i Kristian Kapović, načelnik Vira, koji se bavi i turizmom. Iako pored njegova imena stoji da je dio duga većeg od 275.000 podmirio. On nam kaže da je uplatio prije nego što je lista zaključena. I ogorčen je ponašanjem Porezne uprave.</p><p>- Nikad nisam ostajao dužan. Itekako me kontroliraju, pa eto im recept. Neka svakoga kontroliraju kao mene i ne bi im milijuni godišnje odlazili u zastaru - poručio je Kapović.</p>