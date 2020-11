Država nema za lijekove, a ne može naplatiti desetke mil. kn duga Olmu, Futacsu, Ohandzi...

<p>Porezna uprava objavila je godišnju listu poreznih dužnika na dan 31. listopada, a riječ je o fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost a duguju više od 100.000 kuna, pravnih osoba koje su dužne više od 300.000 kuna te svih ostalih građana koji su dužni više od 15.000 kuna. Među tisućama naših sugrađana na toj su listi i brojni bivši i aktualni sportaši.</p><p>Neki se porezni dugovi povlače već godinama, pa su na listi navedena imena koja prema godištu rođenja odgovaraju našim proslavljenim sportašima ili sportskim djelatnicima poput <strong>Dine Drpića</strong>, Igora Cvitanovića, Ardiana Koznikua, Krune Lovreka, Hrvoja Štroka, Božidara Jovića, Gordona Schildenfelda, Orsata Zovka, Danka Đikića, Davora Marcelića, Fabijana Komljenovića, Ante Vukušića, Tonćija Kukoča...</p><p>Svega koji dan nakon što je preminuo (obrada podataka izvršena je 12. listopada) na listi poreznih dužnika osvanuo je i Slaven Zambata s dugom od oko 796.000 kuna, a na njoj su i dva asa "vatrenih" <strong>Igor Štimac</strong> s 540.000 i <strong>Zvonimir Boban</strong> s 205.000 kuna. Svi su oni zaboravili uplaćivati doprinos za obavezna osiguranja, a Štimac i porez na dobit.</p><p>Od sportskih udruga, visoko su na listi NK Zagreb s 519.000 kuna, MNK Split sa 642.000 kn, NK Zadar sa 786.000 kn, ali odskaču Cibona, čiji je prezni dug 935.000 kuna i Jedriličarski klub Sustipan, koji je uspio natući milijun i pol kuna duga državi!</p><p>No, velik su problem i brojni strani sportaši koji nisu ispunjavali obveze prema državi. Kao i pitanje: Kako će država to naplatiti? Tih više od deset milijuna kuna! Tako je bivši dinamovac <strong>Tongo Doumbia</strong> dužan čak 1,3 milijuna kuna, bivši miljenik Torcide Jean Kouassi 900.000 kuna, bivši trener "plavih" Ivajlo Petev 879.000 kuna, <strong>Marko Futacs</strong> 605.000 kn, a čak i mladi 17-godišnji igrač druge momčadi Dinama Daniel Tueto već duguje 573.000 kuna poreza na dodanu vrijednost!</p><p><strong>Dani Olmo</strong> iz Zagreba je otišao s dugom od 466.000 kn, Angelo Henriquez 'visi' 447.000 kn, Said Husejinović 278.000 kn, Luis Ibanez 277.000 kn, bivši košarkaš Cedevite Nolan Smith 263.000, nekoliko stolnotenisača koji su došli iz Kine igrati ili još igraju u Hrvatskoj po oko 280.000 kuna, Savvas Gentsoglu 257.000 kn, <strong>Leandro Sigali</strong> 242.000, Ahmed Said 232.000 kn, Artem Milevskij 220.000 kn, Junior Fernandes 215.000, Franck Ohandza 165.000 kn, Jefferson 148.000 kn, Artem Radčenko 114.000 kn, Giorgij Iliridze 110.000 kn, Hysen Memolla 91.000 kn, Avdija Vršajević 90.000 kn, Haris Bukva 78.000 kn, Steliano Filip 75.000 kn, Mario Branco 40.000 kn, Oleksandr Svatok 15.000 kn...</p><p>Zbog čega Republika Hrvatska okreće glavu od milijunaskih dugova stranaca pitanje je koje se nameće samo po sebi. A odgovor je jednostavan: manjkavi zakoni i propisi, kao i krajnja nebriga...</p><p>- Sportaš stranac je izjednačen s domaćim sportašima, klub ga mora prijaviti policiji, moraju voditi knjigovodstvo, plaćati obaveze poput mirovinskog i zdravstvenog u iznosu od 3000 kuna, pa PDV, porez na dobit... I sve to funkcionira dok su sportaši u Hrvatskoj, poštuju se propisi i rokovi. No problem nastaje onog trenutka kad oni odu iz Hrvatske i za sobom ostavljaju nepodmirene obaveze koje tek dospijevaju, a neki rokovi sežu i godinu dana nakon što sportaš ode u inozemstvo, i to je problem - kaže jedan od prvih i još uvijek vodećih stručnjaka za knjigovodstvo i finacije sportaša i trenera, Splićanin <strong>Ivan Zelić</strong>, i pojašnjava:</p><p>- Igrač, primjerice, raskine ugovor u lipnju ili srpnju, ode preko granice i država nema načina da naplati porezni dug koji se obračunava i dospijeva na naplatu i godinu dana kasnije. I mjeri se u milijunima kuna. Trebalo bi mijenjati Zakon o porezu na dohodak, kao i propise prema kojima bi klubovi i savezi mogli igračima izdati ispisnice, odnosno papire za prelazak u drugi klub, tek nakon što podmire sve svoje obaveze. Na žalost to se ne događa, a igrači koji odu van uglavnom su nedostupni i dug nikad ne bude naplaćen. S našima je lakše, njima će država napraviti ovrhe drugih računa ili nekretnina, ali sa strancima to za sada nije moguće, iako, vjerujem da bi se za one koji dolaze iz EU nešto moglo i moralo napraviti - zaključuje Zelić.</p><p>Cijelu listu možete pogledati <a href="http://duznici.porezna-uprava.hr/index.html" target="_blank">OVDJE</a>.</p>