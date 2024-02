Listu čekanja za mamografiju u Varaždinu skratili za 55 posto, a u Čakovcu UZV srca za 40 posto

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Canva

Iskorištenost CT uređaja porasla je od 10% do 13% te MR uređaja od 12% do 20%, dok su liste čekanja od kraja 2023. do sredine veljače 2024. godine dodatno značajno smanjene.

Kopiranje linka U Županijskoj bolnici Čakovec i Općoj bolnici Varaždin ispunjeni su postavljeni ciljevi za liste čekanja za 2023. godinu. U tom vremenu iskorištenost CT uređaja porasla je od 10% do 13% te MR uređaja od 12% do 20%, dok su liste čekanja od kraja 2023. do sredine veljače 2024. godine dodatno značajno smanjene, recimo poput UZV-a srca u ŽB Čakovec za 40%, izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš. Uz reformske iskorake i ulaganja Vlade i zdravstvene administracije, navedene brojke, navodi, ukazuju da je organizacija i upravljanje ključ svega. Ističe kako se na taj način treba voditi bolnički zdravstveni sustav u 21. stoljeću. - Danas sam sa zadovoljstvom u Županijskoj bolnici Čakovec i Općoj bolnici Varaždin jer reformske mjere koje smo u ovoj fazi planirali i realizirali, imaju svoj konkretan učinak na bolnički sustav i, što je najvažnije, na dostupnost zdravstvene usluge za pacijente. Otvaranje dodatnih termina poslijepodne i vikendom, reorganizacija rada ali i prostora za liječenje, zapošljavanje i stručno usavršavanje medicinskog osoblja, te intenzivnija suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama rezultirali su porastom iskorištenosti uređaja i učinkovitosti rada, te daljnjim smanjenjem listi čekanja - kazao je Beroš i zahvalio svim djelatnicima kao i ravnateljima ŽB Čakovec i OB Varaždin na zajedničkom djelovanju i stavljanju potreba pacijenata na prvo mjesto. LJUDI MISLILI DA IH ZAFRKAVAJU Bračni par srezao listu čekanja u Čakovcu: 'Na slobodan vikend smo pregledali 80 pacijenata' Uočili "uska grla" Prilikom nedjeljnog obilaska djelatnika i pacijenata u ŽB Čakovec posebno je istaknut pozitivan primjer primjene novog načela zdravstvene zaštite, odnosno suradnje zdravstvenih ustanova na svim razinama zdravstvene djelatnosti i usklađivanje procesa upravljanja. To je rezultiralo privremenim radom liječnika iz drugih ustanova na odjelima bolnice gdje je najveća potreba za terminima pregleda i zahvata, dok su domicilni liječnici organizacijskim promjenama radili u dodatnim terminima i poslijepodne i vikendima što je utjecalo na dostupnost usluge pacijentima i smanjenje lista čekanja. - Kada smo uočili 'uska grla' zbog kojih se na neke pretrage povećavaju liste čekanja, odlučili smo izaći iz poznatog okvira funkcioniranja bolničkih radilišta i prilagoditi se novim izazovima i rješenjima koje nam omogućavaju promjene u sustavu koje se postepeno implementiraju kroz reformu zdravstva. Kao ravnatelj primijenio sam novi način organizacije i upogonio sve resurse koji su mi na raspolaganju kako bi što ranije naši pacijenti došli na dijagnostički pregled. Prve promjene su bile na odjelu pedijatrije, na kojem i sam radim kao pedijatar, a zatim na niz drugih odjela. Pridružio nam se i liječnik povratnik iz Njemačke i tako smo krenuli s reorganizacijom bolničkih radilišta. Reakcije pacijenata su nam najveći motiv i to nas drži zajedno u daljnjoj prilagodbi modela rada. Drago mi je da nas u tome podržava i ministar Beroš kojemu se zahvaljujem na dosadašnjoj velikoj podršci koja će se vjerujem nastaviti i dalje - istaknuo je ravnatelj ŽB Čakovec Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije. OBITELJSKI LIJEČNICI NA RUBU 'Novim e-smjernicama puno teže naručujemo pacijente. Ovo što su nam uveli je apsurdno' Značajno smanjili i liste čekanja za ortopedske operacije U OB Varaždin vikendom provode MR dijagnostičke preglede te je značajno smanjena lista čekanja na elektivne ortopedske operacijske procedure za čak 2 mjeseca te su u mogućnosti staviti i dio kapaciteta na raspolaganje ostalim zdravstvenim ustanovama. - Zahvaljujući dobroj suradnji sa odjelom anestezije, sa voditeljem i sestrama centralnog operacijskog bloka te predanim radom liječnika i sestara odjela Ortopedije i traumatologije posljednjih smo se godina po broju i vrsti operacijskih zahvata koje izvodimo u okviru naše struke pozicionirali među vodeće ustanove u Hrvatskoj. Reorganizacijom smo postigli 'opipljive' rezultate u upravljanju listama čekanja – u samo proteklih nekoliko mjeseci skratili smo čekanje na mamografiju za 55%, CT abdomena i zdjelice za 22% te UZV abdomena za 16%. Sve navedeno upućuje da je organizacija ključ svega. Možete imati sve potrebne uređaje, ljude, uvjete rada, ali to nije dovoljno, bez adekvatne organizacije, nema pomaka na bolje. Prema tome, pozdravljamo promjene koje se događaju u sustavu zdravstva, nastavljamo koristiti i nove organizacijske modele rada koji u suradnji s Ministarstvom zdravstva u vidu niza reformskih iskoraka i ulaganja na razini Vlade itekako donose rezultate - nadovezao se ravnatelj OB Varaždin dr. sc. Damir Poljak. Beroš naglašava kako su nužnost uvođenja novih alata za upravljanje i organizaciju rada u zdravstvenom sustavu predvidjeli i temelje osigurali zakonskim i podzakonskim izmjenama, kao i strateškim dokumentima. Sukladno tome, uvode, dodaje, Nacionalni registar opreme u zdravstvu, propisan zadnjim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a pokrećemo i izradu Strategije upravljanja, održavanja i zanavljanja medicinske kapitalne i druge opreme u sustavu zdravstva Hrvatske te izradu Akcijskog plana. Nabavka 21 linearnog akceleratora - Jedno od osnovnih polazišta Strategije je nabava opreme utemeljena na vrijednosti kako bi se osigurala isplativa i učinkovita medicinska oprema i učinkovito upravljanje opremom unutar zdravstvenog sustava. Povijesna nabavka 21 linearnog akceleratora i pripadajuće opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje raka, vrijedna 55,4 milijuna eura, jedan je od ključnih pokazatelja da idemo u dobrom smjeru jačanja javnog zdravstva i javnozdravstvenoj usluzi svjetskih standarda - zaključio je savjetnik u Kabinetu ministra u Ministarstvu zdravstva Nikša Antica- U razdoblju od 2016. do 2024. godine Vlada je, dodaje Beroš, osigurala financiranje kapitalnih ulaganja u zdravstvo konkretno za ove dvije županije preko 80 milijuna eura. Za Međimursku županiju su značajnija ulaganja u uspostavu i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije ŽB Čakovec te poboljšani pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz infrastrukturne radove i nabavu opreme za domove zdravlja. Za Varaždinsku županiju jedno od važnih kapitalnih ulaganja je opremanje zgrade Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin što predstavlja ogroman iskorak u zdravstvu Varaždinske županije kao i cijele Hrvatske.