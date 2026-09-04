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UŽIVO Hrpa buseva iz Like stiže na prosvjed u Zagreb: 'Bit će najmasovniji u povijesti RH'

Piše 24sata, Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
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UŽIVO Hrpa buseva iz Like stiže na prosvjed u Zagreb: 'Bit će najmasovniji u povijesti RH'
Gospić: Prosvjedni hod "Hodaj za Liku" zbog ilegalnog odlagališta otpada | Foto: Zoran Oreskovic/PIXSELL
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U Zagrebu će se u subotu, 5. rujna, održati prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića

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Govor premijera u Gospiću VIDEO
Govor premijera u Gospiću | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
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HDZ PROZVAO HAJDAŠ DONČIĆA

HDZ je u petak na Facebooku napao predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića zbog njegovih istupa o sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, tvrdeći da SDP sada problematizira tvrtku Kostak, iako je s njom, prema HDZ-u, ranije surađivao.

- U očajničkim pokušajima da parazitira na prosvjedu, Hajdaš sam sebi ponovno skače u usta - minira sanaciju otpada u Gospiću radi izvođača s kojim SDP-ovci surađuju diljem Hrvatske i kojeg hvale na sva zvona! - objavio je HDZ.

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Foto: Facebook
OPLELA PO PREMIJERU

Orešković uoči prosvjeda: 'Plenković je kao Vučić...'

Uoči sutrašnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ u Zagrebu, saborska zastupnica Dalija Orešković žestoko je kritizirala premijera Andreja Plenkovića. U objavi na Facebooku usporedila ga je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

- Nas, opljačkane, prevarene i potrovane građane premijer javno naziva ulicom - poručila je Orešković, kritizirajući Vladu zbog postupanja u aferi s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića.

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Foto: Marko Seper/PIXSELL
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Zaprešićka Tabak grupa dobila je posao vrijedan 357.500 eura za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća s lokacije bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću. Dok iz tvrtke poručuju da se otpad u Zaprešiću neće samo skladištiti, dio građana i dalje želi znati što će se točno događati s otpadom nakon što stigne u njihov grad.

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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
ANKETA

Dolazite li na prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, hodaj za narod'?

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OSAM BUSEVA IZ LIKE

Iz Like će prema Zagrebu krenuti osam autobusa, a dio građana na prosvjed će stići i osobnim automobilima, doznajemo od organizatora. Točan broj sudionika koji će organizirano stići iz drugih dijelova Hrvatske Inicijativa zasad nema, no poznato je da se dolazak organizira iz Đakova, Zadra, Splita, Rijeke i Sinja.

Komentari 130

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