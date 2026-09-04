UŽIVO Hrpa buseva iz Like stiže na prosvjed u Zagreb: 'Bit će najmasovniji u povijesti RH'

HDZ PROZVAO HAJDAŠ DONČIĆA

HDZ je u petak na Facebooku napao predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića zbog njegovih istupa o sanaciji ilegalno odloženog otpada u Gospiću, tvrdeći da SDP sada problematizira tvrtku Kostak, iako je s njom, prema HDZ-u, ranije surađivao.

- U očajničkim pokušajima da parazitira na prosvjedu, Hajdaš sam sebi ponovno skače u usta - minira sanaciju otpada u Gospiću radi izvođača s kojim SDP-ovci surađuju diljem Hrvatske i kojeg hvale na sva zvona! - objavio je HDZ.

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