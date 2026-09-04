Fond za zaštitu okoliša iznio je širu procjenu prema kojoj se na lokaciji nalazi gotovo 45.000 tona otpada. Ta procjena, uz oko 33.000 tona zakopanog otpada, uključuje i otpad u silosima i vrećama...
ANKETA Idete li na prosvjed?
U Zagrebu će se u subotu, 5. rujna, održati prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.
Prosvjedom organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti za odlaganje otpada te određivanje jasnih rokova za njegovo uklanjanje.
Upozoravaju da otpad predstavlja prijetnju zdravlju građana i ekosustavu Like te poručuju da žele skrenuti pozornost javnosti i institucija na, kako ističu, ozbiljan problem koji zahtijeva hitno rješavanje.
Prosvjed će završiti na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je od 12 sati predviđen središnji program.
Najnovije informacije o prosvjedu čitajte ovdje
Dolazite li na prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, hodaj za narod'?
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