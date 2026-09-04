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SUBOTA, TRG BANA JELAČIĆA

ANKETA Idete li na prosvjed?

Piše 24sata,
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ANKETA Idete li na prosvjed?
Prosvjednici dočekali političare u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Fond za zaštitu okoliša iznio je širu procjenu prema kojoj se na lokaciji nalazi gotovo 45.000 tona otpada. Ta procjena, uz oko 33.000 tona zakopanog otpada, uključuje i otpad u silosima i vrećama...

U Zagrebu će se u subotu, 5. rujna, održati prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića.

Prosvjedom organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti za odlaganje otpada te određivanje jasnih rokova za njegovo uklanjanje.

EKOCID U GOSPIĆU Tko su ljudi koji organiziraju prosvjed: 'Naša je stranka Lika'
Tko su ljudi koji organiziraju prosvjed: 'Naša je stranka Lika'

Upozoravaju da otpad predstavlja prijetnju zdravlju građana i ekosustavu Like te poručuju da žele skrenuti pozornost javnosti i institucija na, kako ističu, ozbiljan problem koji zahtijeva hitno rješavanje.

Prosvjed će završiti na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je od 12 sati predviđen središnji program.

Najnovije informacije o prosvjedu čitajte ovdje

Dolazite li na prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, hodaj za narod'?

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Komentari 11
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