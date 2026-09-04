Orešković uoči prosvjeda: 'Plenković je kao Vučić...'

Uoči sutrašnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ u Zagrebu, saborska zastupnica Dalija Orešković žestoko je kritizirala premijera Andreja Plenkovića. U objavi na Facebooku usporedila ga je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Orešković je reagirala na Plenkovićeve ranije izjave o prosvjedu te ustvrdila da njegov način odnosa prema građanima i oporbi sve više podsjeća na Vučićev.

- Nas, opljačkane, prevarene i potrovane građane premijer javno naziva ulicom - poručila je Orešković, kritizirajući Vladu zbog postupanja u aferi s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića.

Premijeru je također zamjerila što, kako navodi, ne preuzima odgovornost za postupke državnih dužnosnika koje je imenovala Vlada.

Orešković smatra da sutrašnje okupljanje više nije samo prosvjed za Gospić i Liku, već pitanje koje se tiče cijele Hrvatske.

- Ovo više nije samo prosvjed za Gospić, za Liku. Ovo je prosvjed za čitavu Hrvatsku -napisala je i pozvala građane da u što većem broju izađu na ulice.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ održava se u subotu u Zagrebu. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u podne predviđen središnji program. Povod okupljanju je afera s nezakonito odloženim otpadom na području Gospića.