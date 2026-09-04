Obavijesti

News

Komentari 3
REAKCIJA NA IZJAVE

Orešković uoči prosvjeda: 'Plenković je kao Vučić...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Orešković uoči prosvjeda: 'Plenković je kao Vučić...'
Gospić: Izjava saborske zastupnice Dalije Orešković | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uoči prosvjeda u Zagrebu, saborska zastupnica Dalija Orešković oštro kritizira premijera Plenkovića, ističući sličnosti s Vučićem te poziva građane na masovno okupljanje zbog važnosti pitanja koja se tiču cijele Hrvatske.

Uoči sutrašnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ u Zagrebu, saborska zastupnica Dalija Orešković žestoko je kritizirala premijera Andreja Plenkovića. U objavi na Facebooku usporedila ga je sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Orešković je reagirala na Plenkovićeve ranije izjave o prosvjedu te ustvrdila da njegov način odnosa prema građanima i oporbi sve više podsjeća na Vučićev.

- Nas, opljačkane, prevarene i potrovane građane premijer javno naziva ulicom - poručila je Orešković, kritizirajući Vladu zbog postupanja u aferi s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića.

Premijeru je također zamjerila što, kako navodi, ne preuzima odgovornost za postupke državnih dužnosnika koje je imenovala Vlada.

VELIKI INTERVJU Orešković: 'Znali su premijer i ministri, znali su svi u prljavom lancu koji profitiraju na državi!'
Orešković: 'Znali su premijer i ministri, znali su svi u prljavom lancu koji profitiraju na državi!'

Orešković smatra da sutrašnje okupljanje više nije samo prosvjed za Gospić i Liku, već pitanje koje se tiče cijele Hrvatske.

- Ovo više nije samo prosvjed za Gospić, za Liku. Ovo je prosvjed za čitavu Hrvatsku -napisala je i pozvala građane da u što većem broju izađu na ulice.

Prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ održava se u subotu u Zagrebu. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u podne predviđen središnji program. Povod okupljanju je afera s nezakonito odloženim otpadom na području Gospića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...
Nadbiskup Kutleša, Željka Markić, Bartulica i slični o prosvjedu u Zagrebu ni mu ni be
ŠUTE O LICI

Nadbiskup Kutleša, Željka Markić, Bartulica i slični o prosvjedu u Zagrebu ni mu ni be

Dio katoličkih vjernika priključit će se prosvjedu nakon molitve, dok se Mate Uzinić u propovijedi zauzeo za odgovornost prema zemlji i okolišu. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša nije se oglasio...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026