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Ljetna škola politike i ekologije u Lici: Što se sve može naučiti na primjeru Gospića?

Piše Ana Dasović,
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Ljetna škola politike i ekologije u Lici: Što se sve može naučiti na primjeru Gospića?
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Od sata ekologije, preko politike i gospodarstva, do financijske pismenosti i građanskog odgoja, evo što mlade moramo naučiti iz slučaja ekocida u Lici

Učenici već pomalo nestrpljivo broje zadnje dane ljetnih praznika. Za dva tjedna slijedi povratak u školske klupe, no ovo ljeto pred našim se očima odvija prava “Škola za život”. I to lička “Škola za život”, grozna i gadljiva od prvoga trenutka. Pod gospićkim silosom zakopane su tone i tone otrovnog otpada koji se već počeo cijediti u okoliš. Nakon mjeseci pokušaja da se priča svede na marginalnu temu, ovoga je ljeta sve eksplodiralo. Došlo i do Sabora. U kojem je odigran još jedan ružan čin, uspjelom akcijom HDZ-a da se tema “ne politizira” i da se sanacija odlagališta odvija isključivo pod kontrolom vladajućih. Kako god da će se dalje odvijati, ova je priča idealan, udžbenički primjer za kvalitetno obrazovanje naših mladih. Primjerice, financijska pismenost. Pa bi se tako na primjeru Šinceka mogla proraditi tema zarade na ilegalnim i rizičnim poslovima. Tu su i osnove državnog i lokalnog upravljanja te građanski odgoj. Koliko dugo treba službeno izabranoj vlasti i institucijama da počnu uvažavati apele svojih građana? Evo nas i na satu osnova prava. Kako službeno izabrane vlasti i institucije tako dugo “nisu vidjele” ovakav ekocid i nezakonitu rabotu? I tko bi pravno trebao pokrenuti pitanje odgovornosti za to? Stigli smo i do sata politike i gospodarstva. Ako je svima posve jasno, čak i promatračima iz Europe, da je riječ o jednom od najozbiljnijih ekoloških problema posljednjih desetljeća, kako to politički uspije ispasti tek “histerija medija” i predsjednikov hir?

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