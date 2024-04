Ljetni vikend u Hrvatskoj: Do 28 u subotu, a sutra i 30 u hladu

Pretežno sunčano i toplo uz umjereni i slab vjetar, prognoza je za je za subotu Državno hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Ujutro se lokalno može očekivati i magla, a u unutrašnjosti jugozapadni i zapadni, na Jadranu popodne i sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 u većini zemlje, a u središnjim i istočnim krajevima i do 28 Celzijevih stupnjeva.

Detaljnu prognozu pogledajte ovdje.

Nedjelja će također biti pretežno vedra i vrlo topla. Sredinom dana ponegdje i vruće. Ujutro će lokalno i kratkotrajno biti i magle. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni, na jugu jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 14, ponegdje malo niža. Najviša duž obale i na otocima između 20 i 25, a u kopnenim krajevima od 26 do 31 Celzijevih stupnjeva.