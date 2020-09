Ljeto nam se vratilo: Očekuje nas sunčani i topli vikend

Za vikend nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. U jutarnjim satima u kopnenom području bit će kratkotrajne magle, a prema kraju nedjelje uz granicu sa Slovenijom mogućnost kratkotrajnih pljuskova

<p>U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano i vedro, ujutro samo ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak temperatura će od jutarnjih 8 do 11 °C poslijepodne doći do oko 25 °C, javlja <strong><a href="https://www.hrt.hr/650424/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-492020">HRT. </a></strong></p><p>Iznadprosječno će toplo poslijepodne biti u središnjoj Hrvatskoj, uz uglavnom slab jugozapadnjak. No jutra i dalje svježa s mjestimičnom maglom. Maglovita jutra bit će i u gorskim kotlinama, unutrašnjosti Istre, pri čemu će najniža temperatura biti od 7 do 12 °C, a na vedrom<strong> </strong>sjevernom Jadranu ujutro od 16 °C uz obalu do 20 °C na otocima.</p><p>Bura je mjestimice umjerena, u noći i ujutro uglavnom u Velebitskom kanal i jaka. Na otvorenom moru južnijeg dijela Jadrana vjetrovitije i valovitije, dok će uz obalu Dalmacije puhati umjerena bura i maestral. Prevladavat će vedro, u unutrašnjosti uz rijetko gdje moguću maglu, te uz najnižu temperaturu zraka od 12 do 16 °C, uz more između 17 i 20 °C. </p><p>Na jugu Hrvatske bit će iznadprosječno toplo, a temperatura mora bit će oko 25 °C. </p><p>Za vikend nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. U jutarnjim satima u kopnenom području bit će kratkotrajne magle, a prema kraju nedjelje uz granicu sa Slovenijom mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Nestabilno vrijeme očekuje nas i početkom sljedećeg tjedna.<br/> </p>