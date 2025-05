Ljeto pred vratima: Stiže prvi toplinski val, bit će i do 30 °C

Pred nama je dan u znaku proljeća koje se sve hrabrije pretvara u ljeto. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, ali većinom suho. Ako se nalazite na Jadranu, poslijepodne će biti idealno za boravak na otvorenom – Sunce će tamo preuzeti glavnu riječ.

Pokretanje videa... 01:02 Toplinski val | Video: 24sata/pixsell

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, dok će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na obali nas očekuje klasična bura, mjestimice jaka, a tijekom dana će ju zamijeniti sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jugozapadni uz obalu. Temperature će se kretati između ugodnih 21 i 26 °C – taman za lagane majice i prve sunčane avanture.

Foto: DHMZ

Subota nam donosi još više sunca i nagovještaj pravog ljetnog ugođaja. Bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti popodne ponegdje doći do umjerene naoblake. Na istoku zemlje postoji mala šansa za kratkotrajni lokalni pljusak, no ništa što bi pokvarilo planove na otvorenom.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab. Na moru će tijekom noći i jutra još puhati umjerena bura, a zatim će zapuhati sjeverozapadnjak i uz obalu lagani jugozapadni vjetar – savršeni uvjeti za one koji vole more i lagani povjetarac.

Foto: DHMZ

Temperature će ujutro biti svježe – od 9 do 13 °C, dok će uz Jadran jutro biti toplije, između 15 i 18 °C. No danju nas očekuje osjetno zatopljenje, pa će najviše dnevne temperature dosezati između 24 i 29 °C.

Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), subota i nedjelja najavljuju pravi proljetno-ljetni miks. Na istoku zemlje u subotu, a u Gorskoj Hrvatskoj u nedjelju, postoji mala šansa za popodnevne pljuskove. No, sve u svemu – vrijeme se stabilizira, a temperature idu prema gore.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, u Slavoniji sjeverni i sjeverozapadni, dok će se u nedjelju u nekim dijelovima okrenuti na južni i jugozapadni. Na Jadranu će u petak puhati sjeverac, ali do kraja vikenda zapuhat će ugodni jugozapadnjak, noseći još topliji zrak. Vikend pred nama bit će sve topliji, a u nedjelju nas mjestimice čeka i prava ljetna vrućina! Prognoze najavljuju temperature koje će se početkom sljedećeg tjedna popeti i do 30 stupnjeva.

Foto: DHMZ

- U petak na kopnu djelomice sunčano, prolazno s više oblaka i uglavnom bez kiše, još ponegdje uz umjeren vjetar. Od subote pretežno sunčano i znatno toplije, a u nedjelju bi u središnjim i istočnim predjelima moglo biti i vruće. Produljeni vikend na Jadranu će proteći većinom sunčano. Umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar u petak će slabjeti, a u nedjelju će zapuhati jugozapadnjak. Dnevna temperatura u porastu, pa od subote treba računati na vrlo toplo vrijeme i ljetne vrijednosti temperature zraka - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.