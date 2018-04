Ljeto stiglo u Dalmaciju: Plaže pune, more na ugodnih 20°C

Iako nas od kraja travnja dijeli još jedan dan, već sada se zna da će klimatološke obrade podataka iz aktualnog mjeseca pokazati da je ovaj mjesec bio značajno topliji od višegodišnjeg prosjeka, a njegova druga polovina vjerojatno će biti najtoplija od početka službenih meteoroloških mjerenja.

U Metkoviću je danas izmjeren 31 Celzijev stupanj što znači da je dolina Neretve bila najtopliji dio Hrvatske. Današnji metkovski travanjski rekord dolazi samo dan iza kninskoga. Naime, jučer je tamo srušen apsolutni temperaturni rekord za travanj. Izmjereno je 29,6°C, čime je srušen rekord iz 1952. godine koji je iznosio 29,2°C. U Makarskoj je danas najviša dnevna temperatura službeno iznosila 30°C (29,5°C), piše Dalmacijanews.

Split je danas imao najvišu dnevnu temperaturu zraka od 27,6°C, što znači da je nedostajalo svega 0,1°C za obaranje apsolutnog travanjskog temperaturnog rekorda.

Temperatura mora dosegnula 20 °C

Prema podacima DHMZ-a, sada je već veći dio Jadrana dosegnuo 20 Celzijevih stupnjeva.

Najviša izmjerena temperatura mora danas bila je ona u Malom jezeru na otoku Mljetu, čak 22°C. Na otvorenom moru uz otok Mljet, baš kao u Dubrovniku, Rabu i Malom Lošinju izmjereno je 21°C, a 20°C je bilo u Splitu, Šibeniku i Zadru. Na otocima Dalmacije većinom je izmjereno 19°C.

Inače, prosječna temperatura mora u travnju u Dalmaciji iznosi od 14 do 15°C. Satelitsko mjerenje površinskih temperatura mora koje objavljuje talijanski CMCC Ocean-Lab pokazuje da je čitavi Jadran značajno topliji od normale za dio godine.

Na karti koja prikazuje površinsku temperaturu mora vidi se da su obala Dalmacije, Crne Gore i Albanije najtopliji dio Jadrana. Hladnije je na krajnjem sjeveru i ponegdje uz samu talijansku obalu.

Foto: Ocean-Lab Adriatic forecasting system

Sutra sunčano, ali nestabilno

Početak tjedna obilježit će sunčano, ali nestabilno vrijeme. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak praćen grmljavinom, na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj već ujutro, a u ostatku unutrašnjosti uglavnom popodne. U Dalmaciji će se zadržati suho, javlja DHMZ.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u gorju i središnjoj Hrvatskoj s jakim, moguće i olujnim udarima, na Jadranu i jugo, a na sjevernom i srednjem dijelu poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna između 23 i 27, na istoku zemlje i do 29 °C.

U utorak slično vrijeme. Uz jači razvoj oblaka popodne je na kopnu moguć poneki lokalni pljusak, a u srijedu i na sjevernom Jadranu. U četvrtak oblačnije uz češću kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i intenzivnije. U srijedu će na Jadranu zapuhati umjereno do jako, u četvrtak ponegdje i vrlo jako jugo. Temperatura bez značajnije promjene, danju na kopnu tek malo manje toplo.