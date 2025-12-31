Ljeto u blagom minusu, ali godina rekordna: Turizam uprihodio 13,4 milijarde eura

Prihodi od stranih turista u devet mjeseci 2025. iznosili su 13,41 milijardu eura, što je 1,7 posto ili za 223 milijuna eura više nego u istom razdoblju 2024., dok su na razini trećeg tromjesečja bili manji za 0,2 posto, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva turizma i sporta, na temelju podataka HNB-a.

U trećem tromjesečju 2025., po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), prihodi od stranih turista iznosili su 9,37 milijardi eura, što je 0,2 posto ili 21 milijun eura manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

- Podaci HNB-a i sustava eVisitor potvrđuju da hrvatski turizam i u 2025. nastavlja stabilan i održiv rast. Uz rast prihoda u prvih devet mjeseci od gotovo dva posto, u 2025. je prvi puta u povijesti u Hrvatskoj premašena brojka od 110 milijuna turističkih noćenja. Svim tim rezultatima smo zadovoljni i nisu slučajni, već odraz strateškog usmjerenja na kvalitetu, veću dodanu vrijednost i ravnomjerniji razvoj turizma tijekom cijele godine - istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Za blago smanjenje prihoda od stranih turista u trećem tromjesečju 2025. kaže da su "pokazatelj da su svi naši apeli o važnosti cjenovne konkurentnosti bili utemeljeni", pri čemu naglašava i da sva istraživanja pokazuju kako je za taj dio godine "izražen najmanji interes za putovanjima", te da je zato važno da cijene budu realne i konkurentne.

Ministar zaključno iznosi još i da su prihodi od stranih turista u odnosu na 2016. u prva tri tromjesečja porasli za 83 posto, a gledajući samo treće tromjesečje za 72 posto.