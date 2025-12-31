Obavijesti

News

Komentari 0
GODINA 2025.

Ljeto u blagom minusu, ali godina rekordna: Turizam uprihodio 13,4 milijarde eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ljeto u blagom minusu, ali godina rekordna: Turizam uprihodio 13,4 milijarde eura
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U trećem tromjesečju 2025., po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), prihodi od stranih turista iznosili su 9,37 milijardi eura, što je 0,2 posto ili 21 milijun eura manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine

Prihodi od stranih turista u devet mjeseci 2025. iznosili su 13,41 milijardu eura,  što je 1,7 posto ili za 223 milijuna eura više nego u istom razdoblju 2024., dok su na razini trećeg tromjesečja bili manji za 0,2 posto, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva turizma i sporta, na temelju podataka HNB-a. 

SLIČNO OČEKUJU I 2026. Glavina i Staničić: Turistička 2025. godina bit će rekordna!
Glavina i Staničić: Turistička 2025. godina bit će rekordna!

U trećem tromjesečju 2025., po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), prihodi od stranih turista iznosili su 9,37 milijardi eura, što je 0,2 posto ili 21 milijun eura manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

- Podaci HNB-a i sustava eVisitor potvrđuju da hrvatski turizam i u 2025. nastavlja stabilan i održiv rast. Uz rast prihoda u prvih devet mjeseci od gotovo dva posto, u 2025. je prvi puta u povijesti u Hrvatskoj premašena brojka od 110 milijuna turističkih noćenja. Svim tim rezultatima smo zadovoljni i nisu slučajni, već odraz strateškog usmjerenja na kvalitetu, veću dodanu vrijednost i ravnomjerniji razvoj turizma tijekom cijele godine - istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

NOVI PODACI U studenome bilo manje turista, u 11 mjeseci zadržan plus
U studenome bilo manje turista, u 11 mjeseci zadržan plus

Za blago smanjenje prihoda od stranih turista u trećem tromjesečju 2025. kaže da su "pokazatelj da su svi naši apeli o važnosti cjenovne konkurentnosti bili utemeljeni", pri čemu naglašava i da sva istraživanja pokazuju kako je za taj dio godine "izražen najmanji interes za putovanjima", te da je zato važno da cijene budu realne i konkurentne.

Ministar zaključno iznosi još i da su prihodi od stranih turista u odnosu na 2016. u prva tri tromjesečja porasli za 83 posto, a gledajući samo treće tromjesečje za 72 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police
'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'
TRAGEDIJA U SUKOŠANU

'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'

Mladić bolovao od autizma. Mještani Sukošana su potreseni. To je dobra obitelj, kažu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025