Ljetos je pozvao mlade da 'preuzmu Hrvatsku'. Ove subote pozvao ih je da izađu na izbore

Ljetos je pozvao mlade da "ostanu budni i preuzmu Hrvatsku". Ove subote objasnio je mladima kako da preuzmu Hrvatsku - tako što će izaći na izbore.

"Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi budete htjeli", poručio je Marko Perković Thompson publici na subotnjem koncertu u Zadru.

Kazao je da mu je drago što je došla generacija "za koju su se pribojavali što će biti s njima", vjerojatnoje mislio da će otići u progresivne i liberalne vode woke kulture, ali s olakšanjem je konstatirao da su se mladi ipak "ukorijenili u naše iskonske korijene (sic!)".

I tako, koncert Marka Perkovića Thompsona ponovno se, sada potpuno otvoreno, pretvorio u politički skup.

Ako je Hipodrom bio vjersko-politički miting, svojevrsni desničarski team building, zadarski koncert pretvorio se u političku manifestaciju na kojoj pjevač (!) poziva publiku da izađe na izbore (!!) i da se "politički angažira" (!!!).

Kakv je to "koncert"?

Kakva je to vrsta koncerta? Jesu li mladi došli na Thompsona zbog glazbe ili političke agitacije? Ili se kod Thompsona više ne može jedno odvojiti od drugog?

Pa se onda i ono ritualno zabijanje mača može protumačiti kao demonstracija političkog stava.

Ali eto, kao što se na crkvenim misama već godinama politički agitira, sada se to radi i na glazbenim koncertima. Tri godine prije izbora.

"Država se danas ne brani krvlju, nego demokracijom", kaže Thompson.

I tu je u pravu. Ali za koga bi ti mladi, koje njihov Čarobni frulaš poziva da ih slijedi na izbore, sutra trebali glasati?

To je pitanje koje će si mnogi od Thompsonovih fanova postavljati, ali i pitanje koje će si postavljati i mnogi političari s domoljubne desnice.

Za koga glasaju?

Za tri godine deseci tisuća novih birača izaći će na birališta i glasati za svoju političku opciju za koju se može pretpostaviti da je bliska Thompsonu. Ili će čekati Thompsona da im uoči izbora simbolički, možda i uz pomoć dronova, zaokruži opciju za koju trebaju glasati.

Koja bi to opcija bila?

Thompson je nekad pjevao za Hrvatsku stranku prava. Onda iznenada nije pjevao za Hrvatsku stranku prava. Zatim nije pjevao ni za koga. Odnosno, pjevao je ili nije pjevao za onoga tko ga je platio.

A sada se koncentrirao na klerikalnu, konzervativnu, filoustašku, radikalno domoljubnu, nazadnjačku, hrvatocentrističku opciju koju vrlo plastično, uz obilje kiča, oblikuje na svojim koncertima.

Ta krajnje desničarska opcija s kojom njegovi ZDS mitinzi koketiraju ne osvaja više od dvadeset posto glasova na izborima. I teško da će ikada osvojiti puno više. I teško da će ih spasiti Thompsonovi fanovi.

Ostaje onda HDZ.

Briselski HDZ

No unatoč Plenkovićevim naslikavanjem s Thompsonom, njegovom obranom i zaštitom Thompsona i ustaškog ZDS-a, kao i desničarski intoniranim napadima na "histeričnu ljevicu", današnji HDZ još uvijek je vezan uz lidera kojem je desnica pucala na vrata i protiv kojeg je podizala optužnice, proglašavala "briselskim ćatom" i "izdajicom hrvatskih nacionalnih interesa".

Čak im je i Zoran Milanović pomogao bacati klade na lomaču etiketirajući Plenkovića "komunističkim gojencem" i podsjećajući na njegovu udbašku obiteljsku prošlost i majku "vojnog lekara".

Čak i ovakav Plenković još uvijek, premda sve teže, predstavlja ustavnu, europsku, antifašističku Hrvatsku temeljenu na ljudskim i manjinskim pravima i baziranu na Ustavu i zakonima.

Koje bi Thompsonova desnica suspendirala, ukinula, srušila.

Hoće li onda HDZ srušiti Plenkovića kako bi se, možda pod "kalifom umjesto kalifa" Ivanom Anušićem, domogla Thompsonove podrške?

Plenković nema izbora

Ili će Plenković objeručke prigrliti Thompsonove glasove s klerikalnih i političkih mitinga, odnosno turneje koja sve manje ima veze s glazbom, a sve više s političkom i izbornom kampanjom?

Sudeći po njegovu sadašnjem stavu, čini se da neće imati previše izbora, niti će biti voljan previše birati.

Thompson će postati opcija koju HDZ više neće moći ili neće željeti zaobilaziti, kao što je to Plenković pokazao u Zagrebu kad je poljubio prsten novom Čarobnom frulašu hrvatske desnice i naročito desničarske mladeži.

To znači da će Thompson, više nego Domovinski pokret, Katolička crkva ili klerikalne udruge, natjerati Plenkovića da se formalno vrati u okvire Karamarkova HDZ-a, kad se ta stranka uhvatila u kozaračko kolo sa cjelokupnom desničarskom kamarilom u rušilačkom pohodu na vlast.

I onda umalo ostala bez vlasti.

Preuzimanje Hrvatske

Tada će ti Thompsonovi mladi ljudi pronaći način i metodu "preuzimanja Hrvatske": umjesto bauljanja po bespućima hrvatske desnice, podržat će onoga tko ima vlast i koji će učiniti sve da na toj vlasti ostane.

Nekad sa Srbima, nekad s ustašama, nekad s klerikalnim desničarima.

No više od svega, Thompsonovi glasovi bit će usmjereni protiv liberalne ljevice, ženskih prava, sloboda seksualnih i nacionalnih manjina, protiv medijskih sloboda, protiv europskih vrijednosti, antifašizma i demokracije.

A pjevač će dotad obilaziti Hrvatsku i nastojati zabosti svoj dva broja preveliki mač u srce svake antifašističke ili oporbene utvrde, od Istre, preko Zagorja do Zagreba, pokušavajući pritom usaditi ZDS u svako mjesto, selo, grad, kako bi mapa Hrvatske ostala prožeta tragovima desničarskog udara.

A to bi, paradoksalno, mogao ujedno biti i motivacijskg gorivo za mlade birače antifašističke, ustavne, europske, liberalne, građanske ljevice.