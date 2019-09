Ljetu je kraj, Vakula poručuje: 'Pripremite si topliju odjeću...'

Ugođaj kasnog ljeta u većini će zemlja trajati još samo danas. Kraj ovog iznadprosječno toplog utorka obilježit će kiša, a ponegdje bi moglo biti jačih pljuskova kao i nevremena.

Od srijede će u kopnenom području biti osjetno hladnije, iako ponovno i sve sunčanije. Uz slabljenje vjetra pri tlu se povećava vjerojatnost slabog mraza zbog čega HRT-ov meteorolog Zoran Vakula upozorava:

- Zaštitite, zatvorite, poberite...!

Osim toga, savjetuje se i priprema toplije odjeće.

Bura će biti olujna

I na sjevernom Jadranu su nestabilnosti moguće već u utorak, a još češće će biti u srijedu, na južnom dijelu Jadrana još i u četvrtak. Normalno će prometovanje od utorka do petka onemogućavati i jaka, ponegdje i olujna bura, s kojom stiže osvježenje, a ni more neće biti tako toplo kao početkom ovoga tjedna.

No, vjerojatno će mnoge razveseliti sve veća vjerojatnost za ponovno iznadprosječnu toplinu u posljednjem rujanskome tjednu...

Kako prognozira DHMZ, u većini krajeva danas će biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro će u unutrašnjosti biti magle. Oblačnije će biti u sjevernim i zapadnim kopnenim predjelima, ponegdje uz prolazno malo kiše, a poslijepodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Navečer i u noći na srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša će biti češća, a lokalno može biti i grmljavinskog nevremena. Vjetar većinom slab, no na Jadranu će poslijepodne zapuhati umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na kopnu tijekom noći sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 °C.

Od srijede više sunca, ali svježije

Sutra umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a lokalno i pljuskove s grmljavinom. Oborina će biti češća i intenzivnija u prvom dijelu dana, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju. U Dalmaciji će biti sunčanije, a kiša će biti vrlo rijetka pojava. Na kopnu će puhati umjeren i prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu će zapuhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, sredinom dana se proširiti na srednji Jadran, a do večeri duž cijele obale. Temperatura zraka na kopnu uglavnom od 12 do 18, na Jadranu ujutro od 16 do 20, danju od 22 do 28 °C.

