Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave direktor u firmi bivše supruge

Dobre funkcije, dobre plaće, priznati u društvu... Za brojne političare izgledalo je sve bajno. Razvili su i privatne poslove, zasnivali obitelji, doslovno su im cvale ruže. No nakon što su se povukli iz politike, sve je pomalo splasnulo, pogotovo na ljubavnom planu. Iskrice kao da su nestale. Lovro Kuščević, Tomislav Ćorić, Božidar Kalmeta, Davor Bernardić, samo su neki od političara koji su se razveli nakon povlačenja iz visoke politike, a sad se tom popisu, kako doznaju 24sata, pridružio i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

