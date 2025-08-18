Obavijesti

News

Komentari 6
KAD NEMA LJUBAVI PLUS+

Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave direktor u firmi bivše supruge

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave direktor u firmi bivše supruge
Foto: PIXSELL/

Tomislav Tolušić razveo se od supruge • Ljubavni brodolom imali i bivši ministri Ćorić, Kuščević... • Kerum javno objavio 2009. da ima drugu

Dobre funkcije, dobre plaće, priznati u društvu... Za brojne političare izgledalo je sve bajno. Razvili su i privatne poslove, zasnivali obitelji, doslovno su im cvale ruže. No nakon što su se povukli iz politike, sve je pomalo splasnulo, pogotovo na ljubavnom planu. Iskrice kao da su nestale. Lovro Kuščević, Tomislav Ćorić, Božidar Kalmeta, Davor Bernardić, samo su neki od političara koji su se razveli nakon povlačenja iz visoke politike, a sad se tom popisu, kako doznaju 24sata, pridružio i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
UŽIVO Donald Trump započinje sastanak s europskim čelnicima
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Donald Trump započinje sastanak s europskim čelnicima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025