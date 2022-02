Na kovanici od 2 eura bit će karta Hrvatske, na 1 euru - kuna, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, dok će na 5, 2, 1 centu glagoljicom pisati Hrvatska. Autor najboljeg dizajna za kovanicu na kojoj je kuna je magistar primijenjene umjetnosti Stjepan Pranjković. Nakon objave dizajna hrvatskih kovanica eura, internetom se proširila diskusija u kojom su uspoređivali kovanicu eura na kojoj je kuna s fotografijom objavljenom na internetu. Na prvi pogled, obris kune korišten za dizajn vrlo je sličan fotografiji koja se može pronaći na Googleu. Navodno su pronašli i autora fotografije, koji između ostaloga fotografira i za National Geographic.

Za kovanicu s motivom kune prihvaćeno je 295 prijedloga dizajna, a zatim je Komisija za odabir prijedloga likovnog rješenja nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura odabrala devet najuspješnijih prijedloga dizajna te ih poredane po rangu dostavila HNB-u. Zatim je, u drugom krugu natječaja, Komisija za novac HNB-a odabrala tri najuspješnija prijedloga dizajna i poredala ih po rangu. Odluku o odabiru najuspješnijih prijedloga Komisija za novac donijela je 3. prosinca.

Hrvatska će kao nacionalnu valutu uvesti euro, a Hrvati na internetu ne prestaju pričati o dizajnu kovanica.

Dizajner Boris Ljubičić je predložio alternativni dizajn eura.

Fotografije je objavio na Facebooku.

- ...financijeri, ekonomski analitičari, gospodarstvenici i sami građani, komentiraju, prate, predlažu svoja mišljenja o uvođenju Eura sasvim uzalud, jer je to unaprijed zadana neminovnost...jedino što nam je ostalo je dizajn koji nam nitko ne može nametnuti, ukoliko je korektan u svim odrednicama struke! Stoga sam ozbiljno analizirao sve druge primjere...nisam naišao na dobar dizajn, a kad je tako zašto to ne bi mi uradili i pokazali svoj jedinstven vizualni identitet koji će se pamtiti...ukratko ovaj rad nisam mogao poslati na natječaj jer bi bio diskvalificiran, i ne samo to već bi po pravilniku bili diskvalificirani i svi moji drugi prijedlozi u koje sam ugradio sve što se natječajem tražilo. Slike su niske rezolucije jer nisam nastavio raditi na tom projektu...morao sam ugraditi motive koji su zadani da ne budem diskvalificiran...naravno to je onda sasvim druga dizajn priča sa osnovicama koje ovdje vidite... - napisao je Ljubičić na Facebooku.