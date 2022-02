Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac za saborskom je govornicom stao u obranu svog Borisa Miloševića, inače potpredsjednika Vlade protiv kojeg je USKOK otvorio slučaj zbog pogodovanja da određene firme dobiju financijska sredstva iako nisu ispunile kriterije natječaja, a obrušio se na oporbu, što je izazvalo burne reakcije u sabornici.

'Ljudi koji služe drugima bez obzira na vjeru ili naciju, ideološko ili političko uvjerenje, zovu se Milošević, Boris Milošević'

- Postoje ljudi svih vjera i nacija, svih ideoloških i političkih pripadnosti, koji svoj položaj i ovlasti koriste vođeni društvenom, javnom moralnošću i ličnom čestitošću. U svemu što čine, prema svakome na koga je njihovo činjenje usmjereno, bili oni pravni savjetnici, pomoćnici ministra, zastupnici ili potpredsjednici Vlade, oni ne zloupotrebljavaju svoj položaj i svoje ovlasti. Oni služe onima zbog kojih su takvi položaj i ovlasti ustanovljeni. Služe im bez obzira na njihovu vjeru ili naciju, ideološko ili političko uvjerenje. Takvi ljudi se zovu Milošević, Boris Milošević - poručio je Pupovac dodavši kako, s druge strane, postoje ljudi svih vjera i nacija, svih ideoloških i političkih pripadnosti, koji svoj položaj i ovlasti koriste vođeni društvenom i javnom difamacijom drugih ljudi i osobnim i političkim interesom.

- Bili oni stranački glasnogovornici, zastupnici ili predsjednici Antikorupcijskog vijeća. Oni svoje položaje i ovlasti ne upotrebljavaju za istinsku borbu protiv korupcije već za tuđu difamaciju pa makar objekt te difamacije bili rođeni 1990., zvali se Mihajlo, bavili se popravkom auta i živjeli u Vukovaru. Takvi ljudi se ne zovu Boris Milošević - istaknuo je.

Postoje ljudi u svim vremenima i prostorima pa i u ovom današnjem vremenu i prostoru, nastavio je Pupovac, koji zagovaraju ravnopravnost i zakonitost za one o čijoj ravnopravnosti nitko ne brine i čija zakonita prava malo tko priznaje.

'Ljudi koji nemaju osjećaja za druge zovu se Grmoja, Nikola Grmoja ili dr. Mito, dr. Mito Vrkljan'

- Zagovaraju ravnopravne uvjete života sa strujom, vodom, putevima, OPG-ovima, obrtom bez diskriminacije po etničkoj, vjerskoj i političkoj osnovi za one koji te uvjete na nekom prostoru nemaju, kao što većina prostora na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina nemaju, uključujući i Srbe. Tako se otklanja, ne samo neravnopravnost i nezakonita diskriminacija već jača mir i povjerenje među ljudima od kojih su mnogi ratni stradalnici. Ljudi koji to rade ovdje i sada zovu se Milošević, Boris Milošević. Postoje drugi ljudi u svim vremenima i prostorima, pa ovdje i sada, koji tobože zagovaraju pravednost i zakonitost, a rade to tako da huškaju i potiču na mržnju. Takvi ljudi se ne zovu Boris Milošević - naglasio je SDSS-ov zastupnik i nastavio:

- Postoje ljudi i uvijek će ih biti, koji grade društvo osjećaja za drugog, bila ta briga za preživljavanje u Dvoru, patnja u Okučanima ili stradanje na Ovčari. Takvi ljudi bit će tamo gdje je briga velika, patnja teška, a stradanje jezivo. Takvi ljudi imaju osjećaj za drugog i zovu se Milošević, Boris Milošević. Postoje ljudi i uvijek će ih biti koji ne znaju za društvo osjećaja, koji nisu vođeni istinskim osjećajem za drugoga, njihove brige za sutrašnjicu, patnje u današnjici i stradanje u jučerašnjici. Bila ta briga za patnju u Donjem Lapcu, Voćinu ili stradanje u Varivodama ili Gruborima. Takvi ljudi neće biti tamo gdje je briga velika, patnja teška, a stradanje jezivo. Takvi ljudi nemaju osjećaja za drugoga i zovu se Grmoja, Nikola Grmoja ili dr. "Mito", dr. Mito Vrkljan - zaključio je Pupovac.

Inače, doktorom Mitom nazvao je zastupnika Milana Vrkljana.

Pupovac digao na noge oporbene zastupnike

Suverenist Željko Sačić javio se za povredu Poslovnika i ustavnih načela.

- Pupovac je ovdje glorificirao i stavio kao u bastion poštenja čovjeka Borisa Miloševića, koji je pod istragom - poručio je.

Prozvani Mostov Nikola Grmoja, koji danima javno postavlja pitanje DORH-u i USKOK-u zašto nisu uhitili Pupovca, Miloševića i Draganu Jeckov zajedno s Horvatom, poručio je kako on ima osjećaja za svakog hrvatskog građanina, neovisno o njegovoj nacionalnosti ili stranačkoj pripadnosti.

- A vi imate osjećaja samo za susjede Dragane Jeckov, koji ne ispunjavaju kriterije u Negoslavcima, za automehaničarske radnje u Vukovaru. Za takvu Hrvatsku u kojoj će poticaje dobivati članovi HDZ-a i SDSS-a i vaši bliski prijatelji i susjedi se hrvatski branitelji nisu borili - poručio je pa od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića dobio opomenu jer je koristio povredu Poslovnika za repliku Pupovcu.

Potom se javila i SDSS-ova Dragana Jeckov.

- Grmoja, uobičajeno, neutemeljeno proziva mene, a ja imam samo jednu jedinu poruku: postoje oni koji bi hapsili Srbe jednako onako kako su to radili 1990. i 1991., s tim što se vrlo često događalo da se poslije toga za njihovu sudbinu ne zna i nikad se nije doznalo. Hvala Bogu, u drugim smo vremenima i drugim okolnostima - poručila je pa i ona dobila opomenu.

Grmoja joj je odmah odgovorio.

- Ja nikoga ne bih hapsio nego bi dopustio neovisnim tijelima da uhićuju korumpirane Srbe i puno više korumpiranih Hrvata iz HDZ-a i troje korumpiranih iz SDSS-a - rekao je i zaradio drugu opomenu.

HDZ-ov Ante Deur također se nakon izlaganja Jeckov javio za povredu Poslovnika.

- Što se tiče 1990. i 1991., zna se tko je napravio zločine, a iz vašeg mjesta ih je bilo puno. Danas, u uređenoj Hrvatskoj, imamo jasne zakone koji će regulirati tko se ogriješio - poručio je.

I on je dobio opomenu, a svoju drugu je zaradila i Jeckov.

- Nema kolektivne krivice, samo pojedinačna za koju svatko treba odgovarati. Također, nije na odmet spomenuti istrage koje nikad nisu do kraja provedene, a tiču se upravo Vukovara - odgovorila mu je zastupnica SDSS-a.

Deur se ponovno digao.

- Da, dobro ste rekli, Vukovar, gdje je hrvatski narod doživio jedan od najvećih zločina, gdje je napravljen genocid i molim vas, barem imajte malo u ovom Hrvatskom saboru poštovanja prema žrtvi i narodu koji je srpska agresija ubila, uništila i ponizila - poručio joj je Deur i dobio još jednu opomenu.

Ako igdje trebamo poštivati sve žrtve, istaknuo je zastupnik Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, onda je to Sabor.

- Negirati da je bilo u Vukovaru nedužnih Srba koji su ubijani je naprosto falsifikacija povijesti. Isto kao što bi bila falsifikacija reći da nije napravljen zločin u Vukovar i nemojmo to raditi - rekao je pa je i njemu Jandroković udijelio opomenu.

- Rasprava je otišla u potpuno krivom smjeru - istaknuo je Jandroković.