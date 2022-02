Mislim da ćemo se svi složiti da je ova Vlada kompromitirana. Vlada u kojoj aktualni ministar završi u pritvoru u aferi u kojoj je upleteno više dužnosnika ne može s ovakvim teretim, inkriminiranim ljudima ne može rješavati probleme građana, poručio je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Upravo zato je, dodao je, Most uputio zahtjev za raspuštanjem Sabora.

- Najpoštenije i jedino ispravno su prijevremeni izbori - naglasio je.

Most pokreće i opoziv tri dužnosnika

Osim inicijative za raspuštanjem Sabora, istaknuo je Nikola Grmoja, Most pokreće i opoziv ministara koji su obuhvaćeni istragama.

- Idemo u opoziv potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, koji je pod teškim optužbama da je mimo kriterija propisanih natječajem pogodovao određenim tvrtkama da dobiju određena sredstva, ministra Tomislava Ćorića, kojeg njegov pomoćnik tereti da je bio ključna osoba u aferi vjetroelektrane te ministra Josipa Aladrovića, koji je očito, ne dok je bio ministar nego prije toga, nezakonito postavljao ljude i namještao im poslove - rekao je Grmoja izrazivši čuđenje zašto DORH nije jednako postupio sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem, Borisom Miloševićem i Draganom Jeckov.

- Ali kada uzmem u obzir da bi takvi potezi doveli do trenutnog pada Vlade, onda možemo razumijeti zašto DORH nije išao u tom smjeru. DORH se prepao pada Vlade i to je jedina činjenica - rekao je.

Izgledno je da su u Hrvatskoj u tijeku dvije najveće pljačke, dodala je Marija Selak Raspudić.

- Podsjetit ću da se sva oprema za Covid krizu nabavlja mimo javne nabave direktnim pogodbama, a druga pljačka odnosi se na sve ono što se događa oko obnove. Ovo je već drugi postav HDZ-ovih korumpiranih ministara. Trebamo li dočekati i treći da ponovimo naučenu lekciju? HDZ nema bolje kadrove, stoga je vrijeme za prijevremene izbore - poručila je.

'Temeljna brana na putu uređene države je ova korumpirana HDZ-ova hobotnica'

Nino Raspudić je kritizirao premijera Andreja Plenkovića i vladajuće zbog izjava prema pravosuđu, ali i pokušaja skretanja pozornosti s bitnog.

- Curenje informacija iz istraga jest problem, ali je to minimalan problem u odnosu na činjenicu da vam je uhićen ministar na dužnosti i odveden u zatvor - poručio je dodajući kako Državno odvjetništvo i USKOK više ne mogu štiti HDZ.

- Institucije su nam toliko devastirane i korumpirane da nam je potreban temeljiti reset. Generacija iz Domovinskog rata je obranila i stvorila državu, ali očito je na našoj generaciji ostalo da je uredimo. Temeljna brana na tom putu je ova trula, smrdljiva, korumpirana, polucrknuta HDZ-ova hobotnica kojoj konačno treba odsjeći krak i maknuti s političke scene - naglasio je.

No, nije ovo jedini zahtjev za raspuštanjem Sabora. Jedan je, dakle, uputio Most, a drugi ostatak oporbe. Klubovi SDP-a, Socijaldemokrata, Zeleno-lijevog bloka, GLAS-a i Centra, HSS-a i Radničke fronte, IDS-a i Fokusa također zazivaju izvanredne izbore. Hrvatska je postala taoc jedne skupine koja je organizirana oko HDZ-a i koja je drži u šaci, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

'Hrvatska na ovaj način ne može funkcionirati'

- Član Vlade je uhapšen, a kazneni postupak se vodi i protiv potpredsjednika Vlade. Državni tajnik, pomoćnica ministra, ravnateljica Uprave, bivši ministar, medijski napisi govore da još jedan aktualni član Vlade - svi u korupcijskoj hobotnici, premreženoj, organiziranoj i spremnoj da zagrabi kako bi sebi i sebi bliskima osigurala nešto nauštrb građana. Hrvatska na ovaj način ne može funkcionirati - kaže.

Potpuno je jasno, naglasio je, da je Vlada izgubila svaki legitimitet.

- On se ne može vratiti rekonstrukcijom nego na jedan jedini način, a to je da se mandat vrati građanima i da oni odluče tko će i na koji način voditi Hrvatsku u ovim izazovnim vremenima - rekao je i pozvao sve, pa tako i one koji podržavaju vladajući većinu, da podrže zahtjev za raspuštanjem Sabora.

Hrvatskoj trebaju novi izbori jer građani ne zaslužuju korumpiranu vlast HDZ-a, istaknula je i predsjednica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

'Vlada, zauzeta svojim koruptivnim radnjama, nije provela ni jednu reformu'

Ista poruka dolazi i iz Zeleno-lijevog bloka.

- Očekujemo da i među koalicijskim partnerima u Vladi postoji razumijevanje da se ova situacija ne može nastaviti, da ova Vlada više nikako ne može vratiti povjerenje građana, ali i da nauče nešto iz povijesti. Činjenica je da od 2016., otkada je Plenković preuzeo HDZ i Vladu, niti jedna Vlada duže od godinu i pol do dvije nije imala stabilnost, da su se ministri vrtili kao na traci, a da je razlog uvijek bio isti - korupcija, nepotizam i klijentelizam - poručila je Sandra Benčić naglasivši da Vlada, zauzeta svojim koruptivnim radnjama, nije provela niti jednu reformu.

- Pored korupcije, i to je njihov najveći krimen. I Hrvatskoj nema druge nego ići na nove izbore. Jedini spas za ovu zemlju je da HDZ na jedno duže, duže, duže vrijeme ode u opoziciju, ako ne i s političke scene - naglasila je.

'To je sekta, treba im zabraniti djelovanje'

HDZ nije politička stranka nego osuđena kriminalna organizacija i sekta, poručuje u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte Krešo Beljak.

- Ne samo da ih treba poslati u opoziciju, nego im treba zabraniti djelovanje. Povijest HDZ-a je povijest upropaštavanja Hrvatske - od predsjednika Franje Tuđmana i kupovine kuće pa sve do vjetroelektrana. HDZ-u treba reći dosta, ne samo na izborima nego i pravnom regulativom. Kako je zabranjeno pravomoćno osuđenim osobama da se kandidiraju na izborima, isto bi trebalo napraviti i sa strankama - naglasio je.

Koliko ministara, državnih tajnika, pomoćnika treba biti uhićeno da bi svima bilo jasno da HDZ ne smije više biti niti sekunde u prilici da sastavlja Vladu i da vodi ovu zemlju, pita se predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

- Njihov sustav vrijednosti je sljedeći: prvo za sebe, pa onda za stranku, a onda ako za državu nešto ostane - dodala je.

70 posto građana je i prije ove afere smatralo da država ide u pogrešnom smjeru, istaknuo je Damir Bajs iz Kluba Fokusa i nezavisnih zastupnika.

- Nema nikakve dileme - ako građani nemaju povjerenje u ovu Vladu, treba ići na nove izbore - rekao je.

Posljednja događanja su, poručuje i IDS-ov Emil Daus, prevršila svaku mjeru.