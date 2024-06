Ljudi moji, što je ovo?! Već tri godine čekamo asfalt na cesti...

Vruć je ljetni dan. U Blackome, malome mjestu nadomak Pleternice, sve miruje, samo se negdje iznad glavne ceste koja spaja Pleternicu i Požegu čuje zvuk lopate. Nakon 150 metara asfaltne ceste nailazimo na makadam, cestu posutu šljunkom s isušenim lokvama punim prašine. Po sredini ceste su šahtovi, koji su na nekim mjestima dobrano iznad razine ceste, pa ih vozači moraju zaobilaziti. Na jednom odvojku iste ceste vidimo čovjeka s lopatom u ruci koji po žegi i jakom suncu nasipa šljunak oko šahta.

- Ovako nam je više od tri godine. Isjekosmo gume na automobilima, a nekoliko naših ljudi, ne znajući za opasnost, oštetilo je svoje automobile jer su šahtovi visoki, pokidali su zaštitu motora, čak i instalacije. Pokušavam to nasuti, ali kad se s brda obruše jake kiše, one sve odnesu pa opet sve ispočetka. I tako više od tri godine - kaže Ante Kuprešak, a njegov brat Marko pita se do kada tako.

Triput kopali

- Smatramo se starosjediocima, naši roditelju ovamo su došli davnih šezdesetih godina. Vjerujte, ni tad nije bilo ovako. Do prije tri godine imali smo asfalt, a onda su počeli kopati, nisu nam rekli niti zašto. Kad smo ih pitali, rekli su nam da se ne brinemo, da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje. Ali 'šipak', ništa od obećanja - rekao je Marko.

Dok nabrajaju sve probleme kojima je donijela nezavršena cesta, usput govore o svojim zdravstvenim problemima, kojih i bez ceste nije malo.

- Mislim da su tri puta kopali ovu cestu. Prvi put za kanalizaciju, pa onda za plin, pa onda za priključke. Po meni je to naručeno da se nekome stavi novac u džep. Ima nas oko 200 stanovnika, svakim danom nas je sve manje. Sjete se ovi vladajući nas, ali samo kad su izbori, za ovih posljednjih nisu niti to jer su bili sigurni u pobjedu. Moji su ovdje od pamtivijeka, stid me u njihovo ime jer mislim da bi se i oni, da su živi, tako osjećali. Nitko nam ne govori kad će ovaj problem koji nas muči biti riješen - kaže Željko.

Ako treba, blokada ceste

- Bolesni smo i stari i želimo da nam ovo malo mladosti što imamo u selu živi barem kao mi dok smo imali asfalt, a ne da, dok siđu do autobusa, moraju gaziti kroz vodu i blato. Neka nam vrate naš asfalt. Ima nas koji razmišljamo da blokiramo cestu Pleternica - Požega, pa i pod cijenu da nas ovako bolesne i zatvore - kaže Marko.

Tko je glavni krivac u lancu nedovršenih radova, još se ne zna. Doznajemo da je naručitelj i izvođač radova Tekija, komunalno poduzeće iz Požege. Oni koji bi trebali brinuti o tome kako se troši novac iz proračuna, ali u ovom slučaju to ne čine, su Grad Pleternica i Požeško-slavonska županija. Čekamo da nam dostave svoja očitovanja o ovom problemu.

- Naći će oni sedam izgovora, ali mislim da od toga neće biti ništa, kao što ova kanalizacija i plinska mreža nikad neće biti u funkciji jer se na njih neće imati tko priključiti. Zato neka nam vrate asfalt, da ovo života što nam je ostalo provedemo bez blata i prašine - razočarano zaključuju braća Kuprešak.

Iz županije su poručili da traže rješenje.

- Svjesni smo kako je zbog neispunjenja ugovornih obveza raskinut ugovor s prethodnim izvođačem te da se priprema postupak javne nabave za izbor novog izvođača koji će završiti radove, ali se nadamo kako postoji mogućnost da se dionice asfaltiraju i ranije. U koordinaciji s Gradom Pleternica predloženo je da se žurno naprave ispitivanja na tim dionicama i ako su radovi izvedeni po pravilima struke da se te dionice asfaltiraju što prije - priopćili su.