VIDEO Ovo je ulaz kod doktora u HDZ-ovoj općini Seget: 'Nadaš se da ne slomiš i drugu nogu...'

Do jedine ambulante u općinskoj zgradi u Segetu pacijenti se moraju probijati preko razbacane šute. Na snimci koju su nam poslali vijećnici Nezavisne liste Vrime je, Luka Jadrić i Ante Barada, vidi se kako se jedna pacijentica na štakama penje do ulaza.

Pogledajte video:

Pokretanje videa... 01:03 Seget: Pristup doktoru u općinskoj zgradi | Video: Nezavisna lista - Vrime je!

- To je jedini ulaz u ambulantu. I prije nije bilo sređeno, ali nikad ovako. Tu su prije bile stepenice do vrata, njih su srušili i krenuli s radovima. Nabacili su nekakav pijesak i šutu. Trebali su asfaltirati, ali su radovi stali i sad to tako stoji već 10 dana. Nema nikakve obavijesti niti informacije hoće li se to srediti - kaže nam Luka Jadrić.

Općinom Seget čak je 28 žario i palio HDZ-ovac Vinko Zulim, koji je spiskao lovu za čak tonu janjetine. Protiv njega su nedavno podigli optužnicu da je oštetio općinu za najmanje 40.800 eura.

Općini Seget smo poslali pisani upit, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Priopćenje Nezavisne liste:

Kako izgleda jedan odlazak doktoru u općinskoj zgradi? Popni se na hrpu bačenog kamenja i nadaj se da nećeš slomiti i drugu nogu.

Kada će se vlast konačno odlučiti nešto napraviti u pogledu ovog problema nije jasno?! Ono što je jasno je da se nebriga HDZ-a Seget o pacijentima u našoj Zagori (ambulanta iz horor filmova u Bristivici i kontejner ambulante u Ljubitovici) prelila i na nebrigu u priobalju.

Tko je ovaj put kriv za ovakvo stanje nakon više od trideset godina vlasti HDZ-a?

Županija?

Ministarstvo?

Svemir?

HDZ Seget i Ivo Sorić.