Ljudi na Baniji su bez asfalta. Grad Petrinja: Nema novca zbog potresa, nebrige i Dumbovića

Više od mjesec dana nakon objave naše priče o stanovnicima petrinjskih zaselaka, koju smo nazvali Slomljenom Mliječnom stazom, dobili smo službeni odgovor Grada Petrinje. U njemu iskreno priznaju zašto ljudi koji proizvode preko milijun litara mlijeka godišnje nemaju asfalt do svojih imanja. Ukratko, kažu da su za katastrofalno stanje prometnica krivi nestašica novca, potres, dugovi Darinka Dumbovića i višedesetljetna nebriga.

Podsjetimo, Banski Grabovac, Luščani, Šušnjar i okolna mjesta dom su vrijednim OPG-ovima koji uporno pune državni proračun, a država im nije u stanju asfaltirati par kilometara ceste do imanja. Velike tvrtke otkupljuju njihovo mlijeko, meso i med, ali jedva dolaze do njih jer putevi nisu podesni za traktore, a kamoli kamione. Prošlog mjeseca posjetili smo ove OPG-ove koji su se pokušali obratiti svima, od Grada Petrinje, preko županije do Ministarstva poljoprivrede koje je još davno odobrilo sredstva za asfaltiranje, ali asfalt do njih nije došao. Sisačko-moslavačka županija tvrdi da te ceste nisu u njihovoj nadležnosti. Iz Grada Petrinje kažu da su u potpunosti upoznati s navedenim problemom, ali sredstva koja su osigurana iz Ministarstva spuštena su na županiju koja ih je podijelila na više lokacija.

- Financijskih uvjeta za asfaltiranje svih navedenih cesta nema u gradskom proračunu. Grad Petrinja, osim teško oštećen katastrofalnim potresom, jednako tako je u postupku daljnjeg saniranja financijskih dugova i prezaduženosti kao ostavštine bivšeg gradonačelnika. Nažalost, navedene ceste nisu bile asfaltirane, ostavština je to dugogodišnje pa i višedesetljetne nebrige, koju je teško u kratkom roku razriješiti poglavito zato što ste naveli samo dio neasfaltiranih cesta na području Grada Petrinje - kažu nam i dodaju da su ceste u gradu i prije potresa bile uništene lošom provedbom aglomeracije. Problem je, kažu, nedostatak sredstava.

Iz Grada apeliraju na Ministarstvo poljoprivrede na otvaranje novih poziva, kao i na Županiju kako bi riješili ovaj problem.

- Nažalost, dok ne pronađemo adekvatan izvor sredstava, nećemo imati mogućnost nastavka radova. Nemamo druge nego zamoliti sugrađane za strpljenje. Kao Grad povlačimo nikad veća sredstva iz državnog proračuna i europskih fondova, međutim, redovito se radi o strogo namjenskim sredstvima koja nije moguće usmjeriti na projekte koji ne odgovaraju programima i pozivima - kažu nam iz Grada. Zatim nabrajaju što se sve obnovilo i asfaltiralo, ali ta bilanca malo znači poljoprivrednicima sa slomljene Mliječne staze. Na kraju, ostavljaju slabašnu nadu i poziv višim instancama da se ovaj problem konačno riješi. Prenijet ćemo ga, uz očekivanje da će oni kojima je namijenjen nešto i učiniti.

- Grad Petrinja će i dalje u narednom razdoblju nastojati u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom i nadležnim ministarstvima osigurati financijska sredstva za asfaltiranje preostalih nerazvrstanih cesta koje vode do većih OPG-ova na području Petrinje. Svi navedeni kao i brojni drugi poljoprivrednici mogu računati na stalno isticanje Gradske uprave na navedene probleme, očekujemo novi poziv, a na sastancima s resornim ministarstvima osim potrebe ukazujemo i na hitnost, bez obzira na to što se radi o više desetljetnom problemu - poručuju.