'Ljudi nas provociraju, sakrivaju se, čak šalju djecu, s dronovima i jet skijevima. I kradu periske!'

Bračni par Štokići, kako kažu, već se godinama bore protiv kradljivaca periski. S obzirom na to da vlasti nisu reagirale na njihove prijave, odlučili su uzeti lopatu u svoje ruke. Kažu kako prvenstveno brane prirodu...

<p>Neni su stalno suze u očima. To je naš kruh, živimo od toga. Žao mu je što je nekad tako nagao, ali ne može si pomoći kada vidi da drugi uništavaju naše, brani <strong>Miljenka Štokić</strong> svojeg supruga <strong>Nenada,</strong> čija je snimka na kojoj zamahuje lopatom i tjera kupače obišla cijelu Hrvatsku. <br/> <br/> Bračni par koji živi u Barbatu, kako kažu, već se godinama brani od nepoželjnih gostiju koji uporno pokušavaju ukrasti periske iz njihovog mora, točnije pašnjaka, kako je zemljište upisano u knjigama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nenad se našao u problemima</strong></p><p>- Svakodnevno nas ljudi provociraju. Sakrivaju se iza kamenja, čak šalju djecu, dolaze s dronovima, uletavaju s jet skijevima. Sve kako bi ukrali periske - priča Miljenka te dodaje kako se ne radi o ljudima s Raba već o vikendašima koji tamo ljetuju. </p><p>- Čak su nam i prijetili prije nekoliko godina. Svakakve smo mailove znali dobivati, od toga da će nas tužiti. Prijavili smo sve MUP-u, ali ništa se nije dogodilo. Jedino želimo zaštiti periske, naše more i životinje - govori Miljenka koja sa suprugom Nenadom vodi agroturizam. </p><p>Bračni par Štokić živi u skladu s prirodom, što je jedan od razloga zašto su ogradili plažu bobicama. </p><p>- U ponudi agroturizma imamo i ponudu kupanja na moru, na našoj privatnoj plaži koja je ujedno i nudistička. Dogodi se da se gosti kupaju na plaži, a netko im među nogama pliva i lovi periske. Ogradili smo plažu bobicama isključivo kako bi se vidjelo da se radi o nudističkoj zoni - objašnjava Miljenka reakciju supruga koji je nedavno lopatom spriječio nepoznatog muškarca da prereže bobe. </p><p>Ako se dogodi da Štokići dobiju kaznu od 15 do 100.000 kuna koja je propisana Zakonom o pomorskom dobru zbog ograničavanja upotrebe morskog dobra, jasno daju do znanja kako ju neće platiti. </p><p>- Žalit ćemo se i nećemo platiti kaznu. Nismo htjeli da netko pokida bobe. Branili smo ono što je naše - ponavlja Miljenka te dodaje kako su u ovih nekoliko godina barem 50 puta spriječili uništavanje prirode. </p>