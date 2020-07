Bili smo kod lopatara s Raba: "Ovo je moj pašnjak i mogu me ubiti, ali ne dam na njega!"

Nakon što je snimka na kojoj muškarac na Rabu zamahuje lopatom prema kupačima obišla Hrvatsku, potrudili smo se i pronašli tog čovjeka. Htjeli smo čuti njegovu stranu

<p>Ja sam jedini ovdje legalan, viče kroz smijeh Nenad Štokić dok naginje hladnu rakiju.</p><p>Na Rabu smo, u mjestu Barbat, nekoliko metara od one plaže na kojoj je Štokić jučer silovito zamahivao lopatom prema kupačima. Snimka koju su 24sata objavila munjevito je obišla medije i društvene mreže. Kako i ne bi, kad na njoj vidimo kršnog, dugokosog muškarca, golog do pasa, kako dugačkom alatkom udara od morsku površinu, viče i tjera nepoželjnike sa svog posjeda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Samo sam ga pošpricao!'</strong></p><p>Kako to sad svog posjeda, možda ćete se zapitati. Kako pomorsko dobro može biti ičiji posjed? Pazite ovaj birokratski preokret.</p><p>Tehnički gledano, plaža s koje je Štokić tjerao ljude, pripada njemu! Barem tako piše u rješenju riječke lučke kapetanije iz 2018. koje nam je ustupio. Prema rješenju, u zemljišnim knjigama Štokić je vlasnik čestice koja seže sve do mora i, da skratimo neobičnu administrativnu vratolomiju, navodi se da se tu uistinu radi o pomorskom dobru, ali ono nije provedeno u zemljišnim knjigama. Dakle, Nenad Štokić jest vlasnik čestice na kojoj je određena granica pomorskog dobra, ali ona nije provedena u knjigama i zato mu nije potrebna nikakva koncesija. Prema rješenju lučke kapetanije, nije u prekršaju! Smije je koristiti, a i po potrebi ograditi, sve dok se granica pomorskog dobra ne utvrdi u zemljišnim knjigama. Je li se od tada, od 2018., išta promijenilo? Štokić kaže da nije.</p><p>- To je moj pašnjak i ne dam na njega. Ako ne mogu braniti svoje privatno vlasništvo, što mogu? Što mi je onda još ostalo? - pita se Nenad. </p><h2>"Samo sam ga pošpricao"</h2><p>Njegova supruga Miljenka, ona koju su čitatelji spominjali da viče preko megafona na ljude, potvrđuje muževe riječi. Potvrđuje i da se služi megafonom, ali samo kao upozorenjem. Lopate nema, oduzela je policija. Bili su mu ujutro tu, na imanju, i zaplijenili su corpus delicti. </p><p>- Ma nisam ga išao udariti, što vam je. Samo sam ga pošpricao - tvrdi Nenad dok se penje preko oštrih sika, sve do ograđene pašnjak-plaže namijenjene nudistima, njegovim gostima.</p><p>Štokići se bave agroturizmom, imaju kokoši, povrće, vino, sve. Ali, kako kažu, mira nemaju. </p><p>- Imamo tu nudističku plažu ograđenu bovama i jučer su nas počeli provocirati. Jeli smo i vidjeli ih da dolaze. Uzeli su bovicu i htjeli je presjeći, a mi smo ih megafonom zamolili da se maknu. Nudistička je zona, a tu je i Covid situacija. Nisu reagirali i nastavili su izazivati. Nenad je otišao dolje, uzeo lopatu i pošpricao ga morem. Nije bilo namjere za udarcem. Nije se hvatao za spolni organ - tvrdi Miljenka. Nenad iza nje klima glavom.</p><h2>"Halo! Astronaut!"</h2><p>Iznervirani par kaže da im je policija napravila premetačinu u kući. </p><p>- Puške su nam tražili! Odakle nam puške? Sve su nam razbacali - ljute se dok nam pokazuju imanje.</p><p>A kako Štokići uopće polaže pravo na plažu, zanima nas. Kako je došlo do ove zavrzlame?</p><p>- Ovaj pašnjak sam naslijedio od babe. I što ja sad tu mogu? Nitko me nije izvlastio, ZK izvadak je jasan i to je moje do mora dok se ne riješi. Privatno vlasništvo je svetinja. A ako me izvlaste, postoji pravo žalbe pa ćemo vidjeti. Trenutno stanje je da je to moje i amen! To je Sveto pismo! - žesti se Nenad i dodaje da mu je ipak žao zbog incidenta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Je**m ti mater zaraženu'</strong></p><p>- Već godinama me maltretiraju i provociraju. Čovjek jednom mora puknuti. Možeš trpjeti danima, ali ne možeš godinama. Da se mučiš krvavo, sve sam radiš, da sam odlikovani hrvatski branitelj i onda da me bez veze tlače? Ljudi nas pljuju, evo policija cijelo jutro prolazi ovuda s brodom - ljuti se Štokić i pokazuje na udaljeni policijski gliser.</p><p>U jednom trenutku podiže ruku u zrak. Maše. Neki ronilac s maskom na licu ušao je u bovama ograđeno područje.</p><p>- Halo! Astronaut! Molim vas, maknite se! - dovikuje mu Nenad. Muškarac nakratko podiže glavu, osvrće se i nastavlja roniti. </p><p>- Evo. Što da vam kažem? Bi li tako i u svojoj zemlji? - vrti glavom Štokić.</p><h2>"Svoje ne dam"</h2><p>Bračni par nas vodi dalje. Vraćaju nas na balkon, na ono mjesto odakle Miljenka viče u megafon. Mačke zijevaju. Kokoši klepeću u prašini. Čuju se udaljeni glasovi s plaže. U hladovini, Nenad se smije, zbija šale. Ne želi ozbiljno razgovarati. </p><p>Žena mu je sušta suprotnost. Krši ruke. Plače. Kaže da nisu cijelu noć oka sklopili. </p><p>Nenad gleda suprugu ispod oka. Diže se, šeta gore-dolje. Nervozan je. Popušta. Plače i on. </p><p>- Od muke sam rigao kao pas. Žuč sam rigao. Mučimo se kao životinje. Nikome ništa nisam uzeo, samo čuvam svoje. Ne dam svoje. Borio sam se za ovu državu i što mi ona daje? Jad i čemer. Neće me gaziti. Mogu me samo ubiti, ali svoje ne dam - tvrd je Štokić. </p><p>S lopatom ili bez nje, čini se kako ne namjerava popustiti.</p>