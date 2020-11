Politi\u010dke podjele u Teksasu? Tko je glasao za Trumpa, a tko za Bidena?

\u00a0- Ve\u0107ina glasa\u010da iz Austina podr\u017ealo je Bidena. Ljudi koji glasaju za Trumpa ne glasaju za njega ve\u0107 za republikansku politiku\u00a0\u00a0- rekao je Ivan.

-\u00a0 Na\u017ealost ne mogu\u00a0re\u0107i kako razmi\u0161ljaju ljudi koji podr\u017eavaju Trumpa jer se\u00a0ne dru\u017eim se s takvima - dodaje.\u00a0

Postoji li protestno glasanje me\u0111u liberalima?\u00a0

- Da, postoji. Zapravo toga ima puno i ja sam mo\u017eda takav. Ja nisam glasao za Bidena ve\u0107 protiv Trumpa odnosno protiv republikanske partije - objasnio je i dodao:\u00a0

- U Americi borba nije borba izme\u0111u ljevice i desnice, ve\u0107\u00a0je borba desnice\u00a0protiv centra i protiv ljevice. Iz tog razloga\u00a0je Biden dobio glasove, on ima\u00a0podr\u0161ku\u00a0i centra\u00a0i lijeve strane - zaklju\u010duje.\u00a0

Kako do\u017eivljava\u0161 glasove umjetnika u Americi? Neki od njih rekli su da \u0107e se iseliti.\u00a0

- Jednostavno mislim da to nije istina - rekao je Ivan.\u00a0

Svoja odijela prodaje i u Europi, a ka\u017ee kako mu je najsmje\u0161nije to \u0161to pla\u0107a vi\u0161e poreza dok je Trump na \u010delu dr\u017eave.

Je li Trump imao pozitivnih utjecaja na ameri\u010dku ekonomiju?\u00a0

- To mi je jako te\u0161ko re\u0107i, jer ne znam puno o ekonomiji, ali mogu re\u0107i da je zbog Covida i kako je on to sve odradio,\u00a0ekonomija puno gora nego prije. Naravno, to smo svi mogli o\u010dekivati. No, mislim da je situacija lo\u0161ija nego \u0161to je trebala biti - obja\u0161njava Ivan.

- Zbog Covida imamo i vi\u0161e dopisnih glasova i zbog toga \u0107e prebrojavanje i progla\u0161enje pobjednika du\u017ee trajati. Smatram da \u0107e izbori trajati jo\u0161 par dana. No, to je o\u010dekivano, znao sam da \u0107e biti tako - zaklju\u010duje.\u00a0

American dream?\u00a0

- Ako se gleda na American dream da postane\u0161 Bill Gates ili Oprah, to je mogu\u0107e bilo gdje ukoliko si toliko talentiran. Mislim da takvih ljudi ima posvuda. Ukoliko \u017eeli\u0161 biti tako uspje\u0161an, to \u0107e\u0161 posti\u0107i. Ipak, ako je American dream to da ima\u0161 dobru ku\u0107u\u00a0i dobar auto uz\u00a0obitelj, to je puno te\u017ee u Americi nego \u0161to je bilo prije 50 godina. Za\u0161to?\u00a0\u00a0Zbog ekonomije - rekao je.\u00a0

Mogu li demokrati dovesti promjene i o\u017eivjeti American dream?\u00a0

- Te\u0161ko,\u00a0to se mo\u017ee jedino ako demokrati imaju predsjednika, Senat i Zastupni\u010dki dom. Sve je mogu\u0107e, ali ne bi rekao da \u0107e se uskoro dogoditi - dodaje.\u00a0

Austin je jedan od najbr\u017ee rastu\u0107ih gradova u Americi. Kako je to mogu\u0107e? Po \u010demu ste posebni?\u00a0

- U\u00a0Austinu su niski porezi, to je velik dio toga. Tako\u0111er, jako je privla\u010dan ljudima koji rade u tech industriji. Vrlo je popularan kod mladih. To je njegova najve\u0107a vrlina. Velik je grad, ali nije Dallas, L.A. ili Huston. Otprilike, veli\u010dine kao Zagreb, a mislim da je to jako privla\u010dno. Ljudi \u017eele manji grad s pristupom kulturi - opisuje.\u00a0

Porezi i lifestyle, ka\u017ee Ivan, ono je \u0161to privla\u010di ljude u Austin.\u00a0

Kada rastu cijene nekretnina, pove\u0107ava se i broj besku\u0107nika. Ima li u Austinu puno ljudi na ulicama?\u00a0

- Ima vi\u0161e nego prije 10 godina. Ne znam da li se mo\u017ee rije\u0161iti, valjda mo\u017ee. Nisam ekspert u tome - dodaje.\u00a0

Ho\u0107e li podjele u Ameri\u010dkom dru\u0161tvu biti jo\u0161 ve\u0107e?\u00a0

- To ovisi malo o tome tko \u0107e pobijediti . Ako pobjedi Trump, prosvjedi \u0107e se nastaviti. Ukoliko pobjedi Biden, mislim da \u0107e ih biti manje. Zapravo nitko to ne mo\u017ee znati. Vidjet \u0107emo. Ovo su interesantna vremena - zaklju\u010duje.