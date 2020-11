Nevada - Bidenovo vodstvo je tanko, ne\u0161to manje od 8000 glasova, i dugo se \u010dekaju novi podaci iz ove dr\u017eave. Oni \u0107e ve\u010deras u 18\u00a0sati imati konferenciju s novim podacima, a pola sata prije u Las Vegasu \u0107e konferenciju o izborima imati i Donald Trump. Ovdje se nudi 6 elektorskih glasova.

Pennsylvania - U ovoj dr\u017eavi jo\u0161 se \u010dekaju podaci za nekoliko stotina tisu\u0107a glasova, a najve\u0107i dio ih je iz Pittsburgha i okruga Allegheny - gdje se o\u010dekuje ve\u0107ina glasova u korist Joea Bidena. U posljednjih par sati, tamo je Trump izgubio oko 30.000 glasova razlike. Ova dr\u017eava ima najve\u0107i broj elektorskih glasova u igri i samo pobjeda u ovoj bi Bidenu mogla donijeti ukupnu pobjedu.

Aljaska - Ovdje je Donald Trump u velikoj prednosti, no tek je ne\u0161to manje od polovice rezultata stiglo, ali o\u010dekuje se da \u0107e ova dr\u017eava i tri elektorska glasa oti\u0107i njemu.

Sjeverna Karolina - Tijesna bitka vodi se i u ovoj dr\u017eavi, razlika je manje od 80.000 glasova. U toj dr\u017eavi jo\u0161 nisu poznati podaci za otprilike 117.000 dopisnih glasova, a ako su poslani do dana izbora, oni se mogu uva\u017eiti stignu li do 12. studenog. Nije poznato koliko je tih dopisnih glasova ispunjeno i vra\u0107eno. Sjeverna Karolina ima 15 elektorskih glasova.

Šest ključnih država: Biden i Trump tu se bore za svaki glas

Četvrtak bi mogao biti ključan dan, stignu li rezultati u nekoliko ključnih država koji će zajamčiti pobjedu i donijeti dovoljan broj elektorskih glasova Joeu Bidenu koji je trenutno bliži broju od 270

<p>U šest država vodi se tijesna bitka, a danas bi tijekom večeri mogli dobiti još detaljnije rezultate, a možda i pobjednika.</p><p><strong>Arizona </strong>- Biden ima nešto više od 68.000 glasova prednosti, a najveći broj glasova koji se trebaju obraditi dolazi iz okruga Maricopa, u kojem je i Phoenix. Radi se o otprilike 275.000 glasova. Nove podatke iz Arizone dobit ćemo u 3 ujutro po našem vremenu. Ova država nosi 11 elektorskih glasova.</p><p><strong>Georgia </strong>- Najnovijim podacima iz okruga Fulton u kojem je Atlanta, Joe Biden je dodatno smanjio zaostatak za Trumpom. Razlika je oko 18.500 glasova. Ova država bi oko 16.30 sati trebala objaviti nove podatke. Fulton je trenutno u kontroliranju zadnjih glasova, a ostalo je između 10.000 i 11.000 glasova koje trebaju prebrojiti. U cijeloj državi još je oko 61.000 glasova u igri. U igri je i 16 elektorskih glasova.</p><p><strong>Nevada </strong>- Bidenovo vodstvo je tanko, nešto manje od 8000 glasova, i dugo se čekaju novi podaci iz ove države. Oni će večeras u 18 sati imati konferenciju s novim podacima, a pola sata prije u Las Vegasu će konferenciju o izborima imati i Donald Trump. Ovdje se nudi 6 elektorskih glasova.</p><p><strong>Pennsylvania </strong>- U ovoj državi još se čekaju podaci za nekoliko stotina tisuća glasova, a najveći dio ih je iz Pittsburgha i okruga Allegheny - gdje se očekuje većina glasova u korist Joea Bidena. U posljednjih par sati, tamo je Trump izgubio oko 30.000 glasova razlike. Ova država ima najveći broj elektorskih glasova u igri i samo pobjeda u ovoj bi Bidenu mogla donijeti ukupnu pobjedu.</p><p><strong>Aljaska </strong>- Ovdje je Donald Trump u velikoj prednosti, no tek je nešto manje od polovice rezultata stiglo, ali očekuje se da će ova država i tri elektorska glasa otići njemu.</p><p><strong>Sjeverna Karolina</strong> - Tijesna bitka vodi se i u ovoj državi, razlika je manje od 80.000 glasova. U toj državi još nisu poznati podaci za otprilike 117.000 dopisnih glasova, a ako su poslani do dana izbora, oni se mogu uvažiti stignu li do 12. studenog. Nije poznato koliko je tih dopisnih glasova ispunjeno i vraćeno. Sjeverna Karolina ima 15 elektorskih glasova.</p>