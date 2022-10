’Ljudi su plakali, poput domina su padali na tlo. Svi su vrištali. Bilo je šokantno vidjeti tijela'

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Identificirani su gotovo svi poginuli u subotu u smrtonosnom stampedu u popularnoj četvrti noćnih klubova Itaewon u Seulu. Poginulo je 153 ljudi. Među poginulima su i stranci iz Kine, Australije, Irana, Norveške i Uzbekistana. Poginulo je 56 muškaraca i 97 žena. Četvero poginulih su tinejdžeri, 95 bilo ih je u 20-im godinama, 32 poginula u 30-ima, 9 u 40-ima, a za 13 još treba biti utvrđena dob. Ozlijeđeno je 133 ljudi, njih 37 ima teške ozljede. Vlasti dosad su primile više od 2600 prijava o nestalima. U Južnoj Koreji je proglašena nacionalna žalost. Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Stampedu smrti prethodila je proslava Noći vještica koja je privukla veliki broj mladih ljudi, jer bila je to prva proslava bez ograničenja vezanih za pandemiju. Zabava u barovima, noćnim klubovima i restoranima rutinski prelila u uske i strme sporedne ulice. Lokalni mediji pišu kako se navodno pronio glas o dolasku neke slavne osobe zbog čega su navodno ljudi pohrlili kroz usku ulicu u kojoj se dogodila tragedija. Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Reutersov svjedok kazao je kako su 24 sata prije katastrofe postojali znakovi upozorenja. Vidio je veliku gužvu na tom području na uličnom sajmu gdje su bili štandovi za oslikavanje lica, prodaju slatkiša i kostima. Objavama na društvenim mrežama pozivali su se ljudi na proslavu, a nudile su se i promocije za noćne barove. Svjedoci i snimke s društvenih medija pokazuju kako se ljudi naguravaju u ulice u nekoliko blokova koji okružuju uličicu smrti. Nešto prije 22 sata i 20 minuta izbio je kaos. Stručnjaci i istražitelji ne znaju što ga je izazvalo. Policija je pokušavala kontrolirati gomilu ljudi, ali bezuspješno. Svjedoci, kažu, da je izgledalo kao da ih nema. Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Ljudi su bili natiskani od zida do zida skučene i strme ulice. Pojedinci su se, kako bi pobjegli od sve većeg pritiska, pokušavali popeti na zidove zgrada. Počeli su padati na one ispod sebe. - Ljudi su padali jedni na druge poput domina i prevrtali se nakon što su ih drugi gurnuli u uskoj ulici. Neki su vikali tražeći pomoć, a mnogi su u gužvi ostajali bez daha - ispričao je svjedok navodeći da su ga drugi ljudi gazili oko sat i pol prije nego što su spasioci došli do njega.. Student iz Francuske, koji je želio ostati anoniman, ispričao je svoje iskustvo u ulici smrti. Foto: YONHAP/REUTERS - Htio sam otići na sigurno mjesto, ali to nije bilo moguće. Svi su me gurali i jednostavno nisam mogao ništa - ispričao je. Iz stampeda smrti izašao s bolovima u prsima i ozlijeđenim gležnjem. Spasioci su očajnički pokušavali osloboditi ljude. Na snimkama se vidi hrpa zaglavljenih između zgrada, neki su na dnu izgledali kao da su bez svijesti, dok su drugi pružali ruke djelatnicima hitne pomoći, koji su se borili da ih izvuku. Za lokalne medije posjetitelj četvrti Itaewon ispričao je kako je vidio pet ili šest muškaraca koji su počeli gurati druge prije nego što su počeli padati na početku stampeda. Bilo je šokantno vidjeti redove tijela položenih u uličici, kazao je. - Ljudi su plakali pored tijela - ispričao je. Student (30) iz Seula koji je bio zarobljen u gomili ispričao je svoju priču: Foto: YONHAP/REUTERS - Osoba tik do mene je pala, ali onda su me ljudi iza mene nastavili gurati. Zatim je još ljudi palo i nekako su se nagomilali jedno na drugo. Vrištao sam na ljude koji su me gurali: Nemojte gurati! Ljudi su pali! - rekao je. Svjedoci kažu kako su neki ljudi samo dodatno zakomplicirali stanje pokušavajući pomoći prijateljima. Spasioci su oživljavali ljude koji su ležali na ulici. O strahoti koja se zbivala svjedoče osobne stvari i drugi predmeti razbacani po cijelom području. - Uspio sam pobjeći s mjesta događaja. Da sam tamo ostao još samo nekoliko minuta, ne bih se izvukao, već bih tamo umro - rekao je maturant. Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Učiteljica engleskog u Seulu, Emily Farmer (27) koja je bila u jednom od kafića, nakon što je uspjela izaći svjedočila je scenama užasa. - Nisu svi umrli odmah. Dok su izvlačili ljude bilo je onih koji su još uvijek tulumarili na ulicama, u biti nesvjesni onoga što se događa - kazala je. Južnokorejska novinarka za BBC je izjavila kako se čini da nije bilo jednog specifičnog trenutka koji je sve izazvao kaos. Foto: KIM HONG-JI/REUTERS Natiskani su bili od zida do zida Stručnjaci i istražitelji ne znaju što je izazvalo kaos u kojem se stvorila golema gužva. Mladi su bili natiskani od zida do zida skučene i strme ulice. Spasioci su ih očajnički pokušali osloboditi, oživljavali su ljude na ulici. O strahoti svjedoče osobne stvari i drugi predmeti razbacani po cijelom području.