'Ljudi su pobjegli glavom bez obzira samo da spase svoj život'

BERMUDSKI TROKUT KAFIĆA Austrijanci su u šoku nakon pucnjave ostali na ulicama Beča. Dio ih je pobjegao iz kafića bez stvari. I nakon ubojstva terorista nitko nije znao je li hororu kraj

<p>Stalno smo dobivali izvještaje o pucnjavi. Spašavali smo ozlijeđene i nismo znali kamo ići. Nismo znali gdje se se*onja skriva, ispričao je policajac koji je u ponedjeljak sudjelovao u antiterorističkoj akciju u Beču. Za Kronen Zeitung je ispričao kako im je svima to zvučalo nerealno jer nisu očekivali teroristički napad u srcu Austrije. Zapalo ih je “čišćenje” takozvanog Bermudskog trokuta u centru grada u kojemu se nalaze brojni kafići i restorani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest policajca iz Beča </strong></p><p>- Podijelili smo se u četveročlane timove i češljali kafić po kafić. Tražili smo ozlijeđene, a civile molili da ostanu gdje jesu dok ne bude sigurno - ispričao je policajac. Jedan od glavnih zadataka bio je spasiti sve ozlijeđene pa su ih policajci vodili u šator Hitne pomoći postavljen na Schwedenplatzu. U sjećanje mu se urezala žena koje je dezorijentirana u šoku stajala na ulici. Zaklonio ju je svojim tijelom i rekao joj da se drži iza njega.</p><p>- Ona mi je samo rekla da ako bude opet pucao na nju da će onda pogoditi i njega - ispričao je policajac. Iako je od prvog trenutka pucnjave do ubojstva terorista proteklo devet minuta, policajci nikako nisu imali mira.</p><p>Podsjetimo, patrola specijalne jedinice WEGA uočila je naoružanog <strong>Kujtima Fejzulai</strong> (20) na području Ruprechtsplatza. Pucali su u njega nekoliko puta i on je ubrzo preminuo. No nisu znali ima li možda pomagača. Potvrdu im nitko nije mogao dati.</p><p>- Šetali smo kafićima, a jakne ljudi bile su i dalje na vješalicama. Torbe i mobiteli bili su na stolovima. Ljudi su pobjegli glavom bez obzira samo da spase živote. Bilo je nestvarno - kaže policajac. Istraga terorističkog napada samo se širi i uhićeno je 14 ljudi za koje sumnjaju da imaju veze s Kujtimom. Pretražili su najmanje 18 domova diljem zemlje. Nepovjerenje u austrijski sustav unijeli su slovački policajci koji su na svom službenom Facebook profilu napisali kako je Kujtim nedavno pokušao kupiti metke u njihovoj zemlji. Nije uspio, a informacije su prenijeli kolegama uz opasku da više neće pričati o toj temi kako ne bi ugrozili istragu. Javnost se obrušila i na Ministarstvo pravosuđa Austrije nakon što je otkriveno da je ranije pušten iz zatvora, a uhićen je jer se želio priključiti ISIL-u.</p><p>- Istekle su 2/3 kazne. U to je uračunato i vrijeme koje je proveo u zatvoru u Turskoj. Imao je zakonska prava kao mlađi punoljetnik - kaže ministrica pravosuđa Alma Zadić.</p>