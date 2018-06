'Svi su povraćali i imali bolove. Posljedice osjećam i dan danas'

Od toga dana u tvornici više nikada nisam jela toplo jelo, rekla nam je Marija Protulipac (63) iz Protulipe kod Duga Rese, nekadašnja radnica dugoreške Pamučne industrije, jedna od 476 radnika koji su prije točno 30 godina otrovali piletinom zaraženom salmonelom koja im je u tvornici bila servirana za ručak.

Trideset godina nakon najmasovnijeg trovanja hranom u Hrvatskoj, radnici s kojima smo razgovarali niti do danas nisu saznali što se doista dogodilo jer se tada o tome šutjelo, no pretpostavljaju da kuhari zaraženo meso nisu dovoljno dobro ispekli, što je i uzrokovalo masovno trovanje radnika.

Foto: Petar Bišćan

- Sjećam se da sam radila poslijepodnevnu smjenu. Tog dana je za gablec bila servirana pohana piletina. Nas šestero je jelo za stolom u odjeljenju. Jedna kolegica je pojela čak dvije porcije, ja nešto manje od jedne porcije, no najgore sam prošla. Simptomi salmonele javile su se idućeg dana. Spremala sam se na posao kada me uhvatio proljev, slabost, temperatura…Otišla sam na Hitnu, dobila lijek i nakon toga sam dva mjeseca bila na bolovanju. Posljedice osjećam i danas. Crijeva su mi potpuno oslabljena zbog čega imam nekontroliranu nuždu i na to se još i danas privikavam. Kada negdje moram ići dan ranije ne jedem kako ne bih imala neugodnosti. Osjećam kao da nemam želudac, topla i hladna jela ne smijem niti jesti, a dok jedem za stolom već osjećam bol u crijevima i ne mogu uzdržati… - požalila nam se Marija koja je 1988. godine radila na odjeljenju snovanja u tkaonici, a u tvornici je inače radila 30 godina i tamo zaradila mirovinu.

Marija dodaje da su neki radnici znali kupiti gablec u tvornici i nosili ga kućama za ručak pa su se tako tada salmonelom zarazila i neka djeca.

Marko Brcković iz Brcković Drage, nekadašnji je radnik dorade Pamučne također je obolio od salmonele nakon što je pojeo zaraženo meso.

Foto: Andreja Thomas/24sata

- Svi smo jeli gablec u pogonu, njima trojici nije bilo ništa, a mene je drugog dana uhvatio proljev, slabina… svakih pet minuta sam išao na wc. Cijelu smjenu sam se borio, još mi je i kolega dao tabletu od supruge koju je to uhvatilo dan ranije, no ništa nije pomagalo. Drugi dan se nisam mogao dignuti iz kreveta kao da mi je nož u trbuhu. Otišao sam tvorničkom liječniku, dao mi je neku tekućinu i to se polako smirilo. Nakon toga imam nekih smetnji, neke namirnice ne smijem pojesti ili popiti tople i odmah osjećam tegobe - govori nam Marko, dodajući da vjeruje da su neki komadi mesa bili bolje, a neki lošije spečeni zbog čega se neki nisu otrovali a drugi jesu.

Foto: Petar Bišćan

Iako se tadašnjih godina navodilo da su svi radnici zaraženi salmonelom bili izliječeni, bivši radnici Pamučne sumnjaju da je jedna žena preminula upravo od posljedica trovanja, no to ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer službeno to nije nikada utvrđeno niti potvrđeno.

Pronašli smo supruga preminule žene koji nije htio zadirati u rane stare 30 godina, te kao i ostali to nam sa sigurnošću ne može potvrdio jer nema niti nikakve njene liječničke dokumentacije, no govori da drugog objašnjenja nema jer je do prije trovanja bila zdrava, jaka žena, a bavila se i sportom…

O događajima u to vrijeme pristao nam je ispričati anonimno. Rekao je da su oboje radili u tvornici, toga dana jutarnju smjenu. Ona je tada imala 31 godinu.

Foto: Petar Bišćan

- Za gablec je bila piletina, vjerojatno je bila zaražena, a nije bila dovoljno niti pečena. Pojeo sam jedan dio i kada sam vidio da meso nije dobro pečeno odustao sam od jela, a ona je vjerojatno pojela sve. Odmah nije imala nekih simptoma, tek nešto malo proljeva, a kako je bila sportašica, jaka, druge simptome vjerojatno nije toliko jako niti osjećala. Nakon nekoliko dana su joj se pojavili plikovi na koži. Odvezao sam je na Hitnu, dobila je injekciju, a čini mi se da je dobila još jednu nakon čega joj se stanje smirilo. Nastavila je normalno raditi, no pet mjeseci kasnije je počela slabiti. Odvezao sam je u bolnicu, otkazivali su joj organi bubrezi, jetra i sve dalje… Osam dana je bila u bolnici, na koncu je odvezena u Zagreb, no pomoći više nije bilo i ubrzo je preminula - kazao nam bivši radnik tvornice.

Inače, u tvornici je tada radilo oko 4500 ljudi. Radilo se u tri smjene. Masovno trovanje radnika nije zaustavilo proizvodnju no sigurno je otežalo rad jer je 476 radnika neko vrijeme nedostajalo.

Tadašnji profesionalni vatrogasac tvornice Petar Bišćan (68) iz Duga Rese radio je noću smjenu. Sjeća se da je tijekom vanjskog obilaska nakon ponoći uočio da su radnici učestalo izlazili van do dežurnog liječnika u tvorničku ambulantu.

Foto: Andreja Thomas/24sata

- Cijelu noć su ljudi izlazili do liječnika. Tužili su se na tegobe, grčeve i proljev. U jednoj smjeni ih je bilo oko 1500. Tada se nije stalo s proizvodnjom, ali je zbog trovanja radnika proizvodnja sigurno 'štekala'. Nisu svi jeli gablec, neki su ga nosili od kuće, neki su jeli hladan obrok jer je uvijek u ponudi bio jedan hladan i jedan topao obrok. Sjećam se da su se nakon trovanja radnici izbjegavali buffet, pogotovu piletinu - rekao nam je Bišćan.

Radnici su liječničku pomoć zatražili i u tvorničkoj ambulanti u krugu tvornice, te u bolnici u Karlovcu. Teži slučajevi liječeni su na zaraznom odjelu karlovačke bolnice koji se tih godina nalazio u zgradi kod stare bolnice na Dubovcu u Karlovcu.

Foto: Petar Bišćan

Umirovljena medicinska sestra zaraznog odjela Nada Bogović (68) sjeća se epidemije salmonele u Pamučnoj no ne može nam sa sigurnošću reći koliko je ljudi bilo hospitalizirano u bolnici.

Foto: Petar Bišćan

- U bolnicu su se smještali najakutniji bolesnici. Kod velikih epidemija pacijentima se daje prva pomoć, vade se nalazi, uzorci krvi, urin i stolice, te im se zbog visoke temperature daje puno infuzije. Mnogi pacijenti sa blažim simptomima su u bolnicu tijekom nekoliko dana dolazili na infuziju i terapiju nakon čega bi odlazili kućama. Ne sjećam se koliko je ljudi iz Pamučne bilo smješteno na odjelu, no nismo niti imali puno kreveta, tek šest soba sa četiri kreveta i izolaciju sa dva kreveta. Na zaraznom je stalno gužva jer na odjel dolaze ljudi s različitim zaraznim bolestima, a epidemije salmonele su stalno prisutne. I inače se stalno puno ljudi otruje zbog nedovoljne termičke obrade mesa ili jaja, a vrlo često i od krema u kolačima spremljene sa sirovim jajima - govori nam Nada dodajući da vrlo važno da se hrana dobro termički obradi kako ne bi došlo do trovanja salmonelom.

Dodaje da se inače njeni simptomi smire i prođu kroz četiri do pet dana, a vrlo je važno da ti pacijenti zbog dehidracije prime infuziju kako ne bi došlo do zatajenja bubrega i mogućih komplikacija.

Tema: History