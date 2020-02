'Ljudi su vrištali na cesti. Tamo sam ranije prošao sa kćerima'

Ali Mengücek (49) već 40 godina živi u četvrti koja je noćas bila mjesto masovnog pokolja koji je uzdrmao cijelu Njemačku. Za Deutsche Welle ispričao je kako je sa dvoje djece hodao kući i prošao pored grupe od četiri muškaraca. Stajali su u razmaku od 30-ak metara i Ali je ispričao kako se sjeća da je rekao kćerima da požure.

DEVELOPING: German prosecutors are now treating the Hanau shootings that killed at least nine people as terrorism.



Police are examining a letter of confession and a video found at the suspect's home, where he was found dead along with his mother. pic.twitter.com/K7c4VqPiQl