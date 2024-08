Ljudska pogreška ili tehnički problem s rampom? Tri mornara su bila iz okolice Splita i Zadra

Umjesto trajekta Lastovo, na kojem je jučer oko 15 sati i 10 minuta smrtno stradalo troje članova posade zbog pada rampe, brod Vladimir Nazor će preuzeti liniju Zadar - Ist - Olib - Premuda - Mali Lošinj, objavila je Jadrolinija.

- Na državnoj liniji iz Zadra prema Malom Lošinju vozit će brod Vladimir Nazor, ali samo do otoka Premude - ne i do Malog Lošinja jer izvidi na mjestu nesreće još traju. Očekujemo da će se linija do Malog Lošinja normalizirati do utorka - kaže Marija Zaputović, glasnogovornica Jadrolinije.

Trojica poginulih su iz okolice Zadra i Splita, potvrdila je Jadrolinija.

Kako piše Novi list, u istragu nesreće otpočetka je uključen dežurni inspektor Lučke kapetanije, a danas na Mali Lošinj stižu još dvojica istražitelja. Brodu je izdana zabrana isplovljavanja od strane kapetanije, dok istraga ne završi.

Prema nepotvrđenim informacijama, stradali pomorci radili su na otklanjanju problema u radu ukrcajno-iskrcajne rampe, stojeći na obali, u trenutku kada je rampa pala na njih. Iako nije potvrđeno da su radili na rampi, već sama prisutnost čak četvorice članova posade pod njom ukazuje da je moguće da s njom nešto nije bilo u redu, piše Novi list.

Za sad se pouzdano ne zna u kojem je položaju bila rampa u trenutku nesreće, odnosno je li bila potpuno zatvorena ili ne.

Ako je bila zatvorena, trebala je biti i osigurana klinovima ili kukama koji fizički onemogućavaju da rampa padne, bez obzira na eventualni kvar sustava za njezino podizanje ili spuštanje, potvrdilo je za Novi list nekoliko pomoraca koji su plovili na brodovima sa sličnim sustavima pramčanih rampi.

Istraga će pokazati je li do tragedije došlo zbog ljudske pogreške ili tehničkoga problema.