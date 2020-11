Locirali bika iz Slatine! 'Još ga tražimo, nemojte mu ići blizu jer je naš Joza umoran i gladan...'

Od utorka traje potraga za bikom iz Slatine koji je pobjegao vozaču tik pred ulazom u Mesopreradu. U petak je lociran u obližnjim brdima pa mještani traže način da ga smire i odvedu na pašnjak

<p>Bik nije agresivan, uspio sam mu prići na metar udaljenosti. Čini se preplašen, luta već tri dana. Pobjegao je kad sam mu se pokušao još više približiti pa sam potrčao za njim - ispričao je čitatelj kako je izgledao njegov susret s odbjeglim slatinskim 200 kilograma teškim bikom za kojim mještani tragaju od utorka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bik juri prema slobodi</strong></p><p>Kaže kako se bik ne čini gladan, u prirodi je i dalje dovoljno trave i vode za pašu, no kaže kako djeluje iscrpljeno. Ipak, to bika nije umelo da "da petama vjetra" kada je primijetio da ga čitatelj želi uloviti.</p><p>Podsjetimo, bik je u utorak pobjegao vozaču pred slatinskom Mesopreradom i otada je obišao uži i širi centar grada, a danas je viđen kako trči vinogradima u obližnjim brdima.</p><h2>Čeka ga sretan kraj?</h2><p>Čitatelj napominje i kako nije siguran radi li se o biku ili junici, no jasno je da životinja još uvijek nije spremna za "pod nož". Slatinska policija nam je potvrdila kako su dobili dojavu da je bik viđen u ulici Potočani o čemu je obaviještena Mesoprerada. </p><p>I direktor te slatinske tvrtke rekao nam je kako je bik lociran i kako traže način da ga smire, ulove, stave u kamion i odvezu na pašnjak. </p><p>- Bik Joza je lociran, a službe su na terenu kako bi ga što prije spasili - izvijestili su iz slatinske tvornice Mesoprerada odakle je bik pobjegao pri izlasku iz kamiona.</p><p>- Situacija s našim bikom je pod kontrolom te kontinuirano pratimo njegovo kretanje, no, kako se radi o brdovitom području, situacija je malo zahtjevnija - naveli su iz Mesoprerade te dodali da ga žele što prije uloviti i pružiti mu adekvatnu pomoć.</p><p>Zahvalili su svima koji su im javili da su vidjeli njihovog bika pod već dobro znanim imenom Joza.</p><p>- Potraga za bikom je i dalje u tijeku te apeliramo da se biku ne približava jer je umoran i gladan. Aktivirane su službene institucije koje sudjeluju u pronalasku - napomenuli su i istaknuli da će izvještavati o situaciji "kako bi naš hrabri Joza, sad već legenda u našem kraju, bio što prije spašen".</p>