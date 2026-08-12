Lokalizirali požar u Kronospanu, direktor tvrtke u Bjelovaru nekad je bio i bjegunac Mamić

Požar koji je danas poslijepodne izbio u bjelovarskoj tvornici Kronospan stavljen je pod kontrolu, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Dojava o požaru zaprimljena je u 13.21 sati, nakon čega su na teren upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Na intervenciju su prvo izašli s tri vozila i šest vatrogasaca, a ubrzo je na teren stiglo 15 vatrogasaca sa šest vozila.

Vatra je izbila na rashladnom tornju unutar pogona. Tijekom intervencije došlo je i do eksplozije.

"Riječ je o popratnoj pojavi požara do koje je došlo zbog miješanja zapaljivih smjesa, no nitko nije ozlijeđen", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar Davor Đalog.

Dodao je kako je uzrok požara još teško nagađati te da će ga naknadno utvrđivati druge nadležne službe.

Vodeća korporacija, nekad na čelu i Mamić

Kronospan CRO d.o.o., dio je međunarodne grupacije Kronospan, jednog od vodećih svjetskih proizvođača proizvoda na bazi drveta, piše tportal. Kompanija proizvodi iverice, MDF i OSB ploče, šperploču, laminatne podove, smole za drvene panele te druge materijale namijenjene proizvodnji namještaja, uređenju interijera i građevinskoj industriji. Kronospan posluje kroz oko 40 tvornica diljem svijeta, a svojim proizvodnim i prodajnim kapacitetima prisutan je u 84 zemlje.

U Bjelovaru je Kronospan prisutan od 1995. te je tijekom proteklih desetljeća postao jedna od većih tvornica i poslodavaca na tom području. Hrvatska tvrtka Kronospan CRO d.o.o. u potpunosti je u stranom vlasništvu. Prema podacima Poslovne Hrvatske, član uprave od 2011. godine je Asen Mihaylov Nikov, dok je Natalija Vukmanović Chorvatovič članicom uprave i prokuristicom postala 2026. godine.

Tvrtka je prošle godine ostvarila nešto više od 103 milijuna eura prihoda, oko 12,1 milijun eura više nego godinu ranije. Unatoč rastu prihoda, Kronospan CRO posljednje četiri godine posluje s gubitkom. Posljednju dobit zabilježio je 2021. godine, kada je bruto dobit iznosila 6,44 milijuna eura. Godinu kasnije zabilježen je gubitak od 3,3 milijuna eura, potom 23,14 milijuna eura, dok je prošle godine minus iznosio 17,54 milijuna eura.

Istodobno je rastao broj zaposlenih. Prije pet godina u tvornici je radilo 148 ljudi, dok je prošle godine broj zaposlenih dosegnuo 183.

S Kronospanom su povezane i druge tvrtke registrirane na istoj ili povezanim adresama. Asen Mihaylov Nikov od 2011. godine povezan je s tvrtkom Argali nekretnine, a direktor je i tvrtke Kronospan Energy d.o.o., osnovane 2021. godine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

U povijesti hrvatskog Kronospana pojavljuje se i poznato ime iz hrvatskog nogometa. Zdravko Mamić bio je član Nadzornog odbora od osnutka hrvatske podružnice do 1999. godine, potom predsjednik Nadzornog odbora od 1999. do 2002., a od 2002. do 2004. godine obnašao je funkciju direktora Kronospana CRO.