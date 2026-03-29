Lokalni izbori u Srbiji uz brojne incidente i nepravilnosti: Na biralištima tučnjava, policija...

Birališta u 10 srbijanskih općina i gradova zatvorena su u nedjelju u 20 sati nakon lokalnih izbora koje su tijekom dana u većini mjesta pratili brojni incidenti, tučnjave i nepravilnosti na što su ukazivali promatrači, dok su vladajući optuživali političke protivnike za nasilje.

Izlaznost na izborima, prema preliminarnim podacima, bila je veća od 50 posto - najviše birača izišlo je u zapadnim općinama Sevojnu (72,1%) i Lučanima (71 %), u Kuli na sjeveru Vojvodine (67,64%), dok je odaziv u Kladovu na istoku zemlje bio nešto više od 50 posto.

Glasanje na izborima proteklo je uz brojne prijavljene nepravilnosti u većini mjesta, česte tučnjave i fizičke obračune, desetke ozlijeđenih građana, aktivista i novinara.

Najviše sukoba bilo je u Boru, na istoku Srbije, te u u Bajinoj Bašti na zapadu, i u vojvođanskom gradu Kula, gdje je uoči zatvaranja birališta kordon policije razdvajao pristaše SNS-a s jedne i oporbe i studenata s druge strane.

Policija je prije zatvaranja birališta bila raspoređena i u Aranđelovcu.

Pravo glasa imalo je nešto manje od 250.000 birača. Glasalo se u Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Lučanima, Knjaževcu, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Kuli, Majdanpeku, Kladovu. U svim tim mjestima nakon posljednjih izbora 2022. godine trenutno je na vlasti koalicija predvođena vladajućom Srpskom naprednom strankom.

Mediji bliski predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u iščekivanju rezultata, najavili su da će se on kasnije večeras obratiti iz sjedišta stranke, objavljujući u međuvremenu preliminarne rezultate uz tvrdnje da je lista SNS "Aleksandar Vučić - Srbija, naša obitelj", pred "uvjerljivom pobjedom".

Današnji lokalni izbori najavljivani su i kao test rejtinga Vučića i SNS-a, te oporbenih opcija, poslije prošlogodišnjih masovnih protuvladinih prosvjeda, više od godinu dana nakon nesreće u Novom Sadu kada je na željezničkom kolodvoru u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.