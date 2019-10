Lopov u postaji tražio na WC, uzeo pištolj i ubio policajce

U Trstu su u policijskoj postaji ubijena dva policajca, a četiri su osobe ranjene.

U njih je pucao lopov Alejandro Sugusto Stephan Meran(29), građanin Dominikanske Republike, koji je priveden u policijsku postaju zbog krađe skutera. Sve je odmah priznao i nije bilo nikakvih problema.

No, u jednom trenutku zatražio je dozvolu za odlazak u WC. Dopustili su mu. On je zatim uspio nekako doći do pištolja i zapucati. Najprije je ubio policajca koji ga je pratio u WC, a zatim je ubio još jednog dok je pokušavao pobjeći.

Pattuglie della #GdF e dei @_Carabinieri_ a sirene spiegate dinnanzi al @Viminale per rendere omaggio ai #poliziotti barbaramente assassinati a #Trieste. Un gesto di solidarietà nei confronti della @PoliziadiStato che ha perso tragicamente due suoi #agenti. pic.twitter.com/7Ib2eWU7hJ — Guardia di Finanza (@GDF) October 5, 2019

Pokušao se dokopati i policijskog automobila, ali su ga uspjeli zaustaviti.

Ubijeni policajci su Pierluigi Rotta (34) i Matteo Demenego (30).