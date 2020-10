Lopovi mu s broda ukrali svu ulovljenu ribu: 'Pokrali su me dosad već 10 puta, sve kradu'

Prošli put su mi odnili sidro, mrižu, rezervoar od goriva. Sve živo se krade. Prije toga su krali motore. Trideset penti s malih brodova je ukradeno, pojadao nam se makarski ribar

<p>S ribarice u makarskoj luci ukradeni su zubaci i pagari. Da se nije dogodio ovaj bizaran zločin, dvadesetak kila oborite ribe jutros bi se našlo u prodaji. </p><p>Opljačkani brod "Prstac" vlasništvu je Bruna Juranovića, a njegov sin Ivo kaže kako za sada nemaju informacija o lopovu. </p><p>- Ništa se još ne zna. Možda nam pomognu snimke s nadzorne kamere, treba još vidjeti. Predvečer smo došli s mora i budući da je bilo kasno za prodavat, odlučili smo ribu ostavit na brodu do jutra. I eto, preko noći netko je ukrao - veli Juranović. </p><p>Vrijednost ulova je, ugrubo, oko četiri do pet tisuća kuna. Uloženi trud je neprocijenjiv. Pitali smo Ivu pamti li da se ikad prije događalo da u makarskoj luci nestane riba s broda?</p><p>- Ne znam za ribu, ali krade se sve živo. Meni su do sad već deset puta krali. Prošli put su mi odnili sidro, mrižu, rezervoar od goriva. Sve živo se krade. Prije toga su krali motore. 30 penti s malih brodova je ukradeno - dodaje ribar. </p><p>Našu pretpostavku da bi možda moglo biti riječ o zaigranim turistima u kasnonoćnim akcijama, Juranović demantira tvrdnjom da se više krade zimi nego ljeti. </p>