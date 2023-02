Lopovi su napili zaposlenika antikvarijata, uzeli mu ključeve i odnijeli 153.850 eura nakita

Habilj A. (38) i Mirko K. (58) pritvoreni su na mjesec dana. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu poslao ih je u Remetinec kako ne bi mogli ponovno nekoga okrasti.

Oni su Bajramom M. i još dvojicom osumnjičeni da su se dogovorili da počine tešku krađu koju su potom i realizirali. Sumnjiče ih da su u noći na 21. veljače iz antikvarijata Calvi u Praškoj 10 odnijeli 12 ručnih satova, više komada dragog kamenja te razni zlatni i srebrni nakit vrijedan 153.850 eura.

Habilj A. je kontaktirao zaposlenika antikvarijata te ga je nakon što mu je završilo radno vrijeme 20. veljače pozvao na druženje. Trojica osumnjičenih i zaposlenik sastali su se u ugostiteljskom objektu na području Borovja gdje su pili alkoholna pića. Potom su otišli u noćni klub gdje su nastavili piti. U jednom trenutku jedan od osumnjičenih iskoristio je alkoholiziranost zaposlenika te mu je iz jakne, koju je odložio dok je igrao bilijar, uzeo ključeve antikvarijata u kojem je zaposlen.

Habilj A. ostao je sa zaposlenikom dok se Mirko K. sa za sada nepoznatim kompanjonom odvezao do centra grada gdje su se našli s još jednim te su otišli do antikvarijata u Praškoj. Oko 2.30 sati otključali su i ukrali vrijedne predmete tvrtke i fizičkih osoba koji su predmete donosili na komisionu prodaju ili popravak. Nakon krađe vratili su se u noćni klub gdje su se nastavili družiti s oštećenim. Tamo su prikazali su da su mu ključevi pali na pod, te su kasnije otišli do casina u Buzinu i družili se do jutarnjih sati.

Policija je dvojac uhitila u subotu na području Policijske uprave sisačko- moslavačke te ih privela na kriminalističko istraživanje gdje su policajci iz Centra potvrdili svoju sumnju da su upravo oni osumnjičeni za ova kaznena djela. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je dvojac u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku dok je nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu Zagreb podnijeto posebno izvješće.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska drugih osumnjičenih osoba.



Najčitaniji članci