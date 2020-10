Lora Vidović upozorava na sivu zonu naplate dugovanja

Nakon najave o smanjivanju prodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja i ususret skorom isteku moratorija na ovrhe, Lora Vidović je upozorila da rad ovih agencija treba regulirati zakonom

<p>Ministarstvo financija prošli je tjedan predložilo izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit kojima se, između ostalog, nastoji smanjiti prodaju dugova agencijama za naplatu potraživanja. Iako dobrodošla, ova mjera ne može ni približno odgovoriti na probleme prezaduženih i dugotrajno blokiranih građana koji su izloženi neugodnostima zbog nedostatka regulacije rada ovih agencija, smatra Pučka pravobraniteljica. </p><p>U srijedu su iz njenog ureda poslali priopćenje u kojem podsjećaju da je pravobraniteljica<strong> Lora Vidović</strong> u više godišnjih izvješća davala preporuku Ministarstvu financija da izradi prijedlog zakona kojim će se regulirati poslovanje pravnih osoba specijaliziranih za otkup i naplatu potraživanja. </p><p><br/> No, kako ističu, preporuka još uvijek nije provedena pa se građani i dalje osjećaju nezaštićeno jer nedostatak standarda i pravila postupanja pri naplati dugovanja ugrožava njihova ljudska prava i tako ih čini dodatno ranjivima. </p><p>Upozoravaju i na sustav ovrha koji "djeluje kao začarani krug u kojem su dužnici paralizirani dugom iz kojeg ne mogu izaći, a vjerovnici ne uspijevaju naplatiti svoja potraživanja".</p><p>"Socijalna država, što po ustavnom uređenju Hrvatska i jest, trebala bi stvarati uvjete za dostojanstven život svih građana, a to u ovom slučaju podrazumijeva kreiranje ovršnog postupka koji će biti pravedan, brz, učinkovit i jeftin, osigurati procesnu ravnotežu stranaka i zaštititi dostojanstvo ovršenika. To je nužno i zbog vraćanja povjerenja građana u institucije čime bi se ojačala i svijest o financijskoj odgovornosti i obvezi vraćanja dugova. </p><p>Opravdana su stoga i velika očekivanja od Ministarstva pravosuđa i uprave po pitanju Ovršnog zakona, čije bi izmjene i dopune uskoro trebale biti u javnom savjetovanju, u koje će se prijedlozima i komentarima svakako uključiti i pravobraniteljica", navode u priopćenju.</p>