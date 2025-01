Loša statistika: 19.000 više umrlih nego rođenih Hrvata. Nizom mjera to žele zaustaviti

U Hrvatskoj je u 2023. godini rođeno 32.170 djece, pokazuje izvješće Državnog zavoda za statistiku (DZS). Istodobno, te je godine preminulo 51.275 ljudi, čime je Hrvatska u konačnici izgubila 19.105 stanovnika. Rođeno je 16.355 dječaka i 15.815 djevojčica, što je, ukupno, najmanji broj rođene djece od 2014. godine, kad ih je na svijet došlo 39.566. U Hrvatskoj se u prosjeku rodi 88 djece na dan, a umre 140 ljudi. Da bi Hrvatska održala postojeći broj stanovnika, u prosjeku bi svaka žena trebala imati dvoje djece, što je teško ostvarivo svuda u Europskoj uniji.

U 2023. u najvećem broju rođeni su prvijenci, čine više od 45 posto ukupno rođene djece. Slijede drugorođena djeca (34 posto), a trećerođena i ostala čine malo više od 20 posto. Prosječna dob majki prvorotkinja je 29,7 godina, a u najvećoj mjeri rađaju žene od 30 do 39 godina. Među njima je najviše visokoobrazovanih, gotovo 10.500. Velika većina rođenih u 2023. su djeca rođena u braku, njih gotovo 24.000, ostala su izvanbračna, pri čemu je najviše izvanbračne djece rođeno u Međimurskoj i Istarskoj, a najmanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Lani je u Hrvatskoj sklopljeno 4,2 posto manje brakova nego u godini prije, a razvoda je bilo 4407, također najmanje od 2014. godine.

Od ožujka iduće godine rastu roditeljske naknade za novorođenu djecu. Naknada za prvih šest mjeseci već je delimitirana, a sad će to učiniti i s naknadom u drugih šest mjeseci djetetova života. Dakle, roditelji koji su zaposleni na roditeljskom će dopustu primati svoju punu plaću, do najviše dopuštenih 3000 eura, što je mnogo više od sadašnjih 995. To znači da će majka koja je prije rodiljskog dopusta primala, primjerice, plaću od 1500 eura, tijekom drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta ubuduće primati 505 eura više, a žena čija je plaća iznosila, primjerice, 2000 eura, primat će 1000 eura više nego što je sad slučaj. To bi trebao biti dobar demografski poticaj, smatra Vlada, jer će 97 posto osoba na roditeljskom dopustu primati svoju punu plaću. Naknada za roditeljski dopust do treće godine djetetova života za blizance, treće i svako sljedeće rođeno dijete povećava se s 551 na 803 eura. Udvostručuje se jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete, s 309 na 618 eura, a trajanje očinskog dopusta nakon rođenja djeteta produljuje se s 10 na 20 radnih dana. Rast će i naknade za komplikacije u trudnoći te za bolovanje radi njege djeteta.