'Loše predsjednike biraju dobri ljudi - samo ako ostanu doma'

Zoran Milanović je, nakon što je ušao u drugi krug predsjedničkih izbora u nedjelju, u ponedjeljak posjetio Samobor.

- Dragi prijatelji, dobra večer. Hvala što ste me pratili i pratite me dalje. Prvi krug je završio. Rekli ste svoje mišljenje, ja sam zadovoljan i pomalo dirnut. U drugom krugu trebamo nagovoriti što veći broj ljudi da nam se pridruže i da izađu na izbore. Loše predsjednike katkad biraju dobri ljudi, ako ostanu doma - poručio je Milanović.

- Zalažem se da se poštuje Ustav. Bit ću najveći branitelj Ustava, ali ne tako da zlostavljam i pritišćem sustav, nego da skrenem pažnju javnosti i svih ljudi na ono što ne valja. Gladan i sit ne misle isto i ne vjeruju jedan drugome. To da ima gladnih pravde i šanse, jednakih šansi, to je hrvatska stvarnost. Ljudi odlaze u velikom broju. Najlakše je za to optužiti aktualnu Vladu, koja je to isto radila mojoj vladi. Ja to neću raditi. Problemi s kojima smo suočeni su problemi koje imaju i druge nove članice Europske unije. Ljudi su odlazili, punili su London, Berlin... No, zemlje su se ipak razvijale, a neki su se ljudi i vratili - rekao je.

- Najučinkovitija demografska mjera je poštena vlast - rekao je Milanović.

