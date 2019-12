U dvoranu Ružićkine kuće u Vukovaru u srijedu navečer nisu mogli stati svi oni koji su došli na predizborni skup Miroslava Škore. Stotine Vukovaraca ostale su vani, ali zahvaljujući razglasu i u dvorištu mogli su čuti sve što se govorilo, a i pjevalo u dvorani.

Miroslav Škoro, odabrao je Vukovar kao posljednju destinaciju za predizbornu promidžbu, četiri dana pred izbore. Predstavio je ono što planira napraviti bude li izabran za predsjednika, ali i ukazao na sve ono što aktualna vlast nije učinila. S razlogom je odabrao Vukovar, grad heroj, rekao je i sam.

- Vjerujem da ćete se u nedjelju, 22. prosinca znati oduprijeti ovima na vlasti, kao što su to branitelji znali kada su zaustavljali neprijateljske tenkove - rekao je Škoro pa nastavio: "Napravio sam raspored za nedjelju, stariji misa, glasovanje, ručak i poslijepodne kod Ćipe na kavu. Mladi, i ja sam mlad, ručak, glasovanje, misa i na kavu kod Ćipe"

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Rekao je da je jučerašnje sučeljavanje bila loše režirana predstava u korist jedne kandidatkinje, "prijevara kojom su pokušali u zadnjem trenutku spasiti ono što se spasiti ne može" i kako on u tom cirkusu nije htio sudjelovati.

Iako je bio sklon dosjetkama, kojima je mamio pljesak, ipak više je pljeska zaradio za ono što je rekao da će napraviti kada bude izabran za predsjednika RH.

- To je riješena stvar, nemojte da izlazimo na drugi krug, riješit ćemo to u prvom krugu - rekao je Škoro.

- Rušimo ih – viknuo je netko u dvorani s čime se Škoro složio.

- Mene neće moći nitko nazvati i narediti mi što da radim, ja ne pripadam niti jednoj stranci, svoju knjižicu sam davno vratio. U mom narodu postoje HDZ, SDP, HNS, Most, ja ih sve volim, ali ne volim one koji ih vode i gledaju samo sebe. Odgovorno tvrdim da je jedini način da SDP dođe na vlast ako pobijedi Zoran Milanović, a on će onda sa svojim vrlim prijateljem Andrejom Plenkovićem nagodinu stvoriti veliku koaliciju koju nikada nećemo moći maknuti i zato je "Sad il' nikada" - rekao je Miroslav Škoro, koji je nebrojeno puta ponovio kako vlast želi vratiti narodu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U jednom je trenutku pokazivao pismo Vukovarke koja mu je napisala da je njena egzistencija s 65 godina ugrožena, a u lijevoj ruci je držao krunicu koju mu je poklonio vukovarski branitelj. Obećao je da će je staviti oko vrata i da je neće skidati dok narod ne pobijedi. Govorio je da u Hrvatskoj živi 100.000 siromašnih, i 800.000 ljudi na rubu siromaštva. Bio je na rubu plača.

- Kako da ih zovemo da se vrate, gdje da se vrate. Obišao sam brojna mjesta svijeta i svugdje su naši Hrvati uspješni samo kod nas nisu, a zašto, zato što u tim zemljama zakoni funkcioniraju, a kod nas ne, i to treba promijeniti - rekao je u prepunoj dvorani Miroslav Škoro, često prekidan pljeskom.

Tema: Predsjednički izbori